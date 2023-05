Tại sao nam giới nên ăn sô cô la đen mỗi ngày?

Sô cô la giảm tình trạng giãn tĩnh mạch cho nam giới

Siêu thực phẩm này không chỉ thúc đẩy sức khỏe tim mạch mà còn cải thiện lưu thông và lưu lượng máu do hàm lượng flavanol cao.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, flavanol đã được chứng minh là tăng cường khả dụng sinh học và hoạt tính sinh học của oxit nitric. Hợp chất hóa học này làm tăng lưu lượng máu, điều hòa huyết áp và làm giãn mạch máu.

Sô cô la đen có thể cải thiện đời sống tình dục của nam giới

Sô cô la đen có thể là chìa khóa để có đời sống tình dục tốt hơn. Trước hết, nó làm tăng sản xuất oxit nitric, từ đó làm tăng lưu lượng máu đến các cơ quan sinh dục của nam giới và làm giãn các mạch máu.

Thực phẩm này cũng làm tăng mức độ hormone serotonin và dopamine "cảm thấy tốt" trong não. Đó là lý do tại sao nó được coi là thuốc tăng cường tâm trạng và chống trầm cảm tự nhiên. Hơn nữa, sô cô la đen có hàm lượng anandamide cao, được gọi là "phân tử hạnh phúc". Endocannabinoid này gây ra cảm giác áp lực, thúc đẩy động lực của chàng và điều chỉnh sự thèm ăn. Nó cũng mang lại cho sô cô la đen hương vị phong phú và khiến nó trở nên đáng thèm muốn.

Khi chàng ăn sô cô la đen, não của sẽ sản xuất endorphin, dopamine và serotonin. Đồng thời, nó nhận được một lượng lớn anandamide. Điều này dẫn đến tâm trạng tốt hơn, giảm mức độ căng thẳng và hưng phấn nhẹ, dẫn đến ham muốn tình dục cao hơn và tăng sự hài lòng về tình dục.

Phenylethylamine, một hợp chất có lợi khác trong sô cô la đen, làm tăng thêm tác dụng kích thích tình dục của nó. Trên thực tế, hóa chất này thường được gọi là thuốc tình yêu. Sau khi uống, nó làm tăng giải phóng dopamine, tăng ham muốn tình dục và ham muốn tình dục. Nó cũng nâng cao tâm trạng của bạn và giảm mức độ căng thẳng.

Tăng cường trí não cho đàn ông

Sô cô la đen có thể giúp bạn thông minh hơn và tránh được các rối loạn tâm thần. Các chất chống oxy hóa trong món ngọt này bảo vệ não của bạn khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và bù đắp tác động của lão hóa đối với chức năng thần kinh. Về lâu dài, điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, chứng mất trí và suy giảm nhận thức.

Theo một bài báo năm 2015 đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, flavanol trong sô cô la đen có thể cải thiện chức năng nhận thức. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng flavanol thể hiện các đặc tính bảo vệ thần kinh và điều hòa thần kinh. Khi tiêu thụ thường xuyên, chúng có thể tăng cường nhận thức, trí nhớ làm việc, sự chú ý và sự tỉnh táo.

Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này bảo vệ tế bào thần kinh của bạn và cải thiện chức năng tổng thể của chúng. Chúng cũng làm giảm tác động của rối loạn tâm thần lên não và tăng hiệu suất nhận thức ở người cao tuổi.

Trong các thử nghiệm lâm sàng, flavanol đã được chứng minh là vượt qua hàng rào máu não và đến huyết tương chỉ trong 30 phút sau khi uống. Những đối tượng ăn sô cô la đen thực hiện tốt hơn trong các bài kiểm tra nhận thức và trải qua những cải thiện đáng kể về độ nhạy tương phản thị giác.

Sô cô la đen chống đột quỵ

Sô cô la đen có lợi cho não và sức khỏe tổng thể của nam giới theo nhiều cách. Bằng chứng lâm sàng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ sô cô la thường xuyên và giảm nguy cơ đột quỵ. Thực phẩm phổ biến này đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đột quỵ tới 19% ở phụ nữ và 17% ở nam giới.

Một phân tích tổng hợp được công bố trên The BMJ vào năm 2011 đã báo cáo rằng nguy cơ đột quỵ giảm 29% và nguy cơ mắc bệnh tim giảm 37% ở những người ăn sô cô la thường xuyên so với những người không ăn. Một nghiên cứu khác được thực hiện trên chuột cho thấy sô cô la đen có thể bù đắp tác hại của ô nhiễm không khí do khả năng ngăn ngừa viêm dây thần kinh phế vị.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/tai-sao-nam-gioi-nen-an-so-co-la-den-moi-ngay-1469948.ngn