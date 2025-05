Con trai như tài tử điện ảnh của 'nữ hoàng ảnh lịch' thập niên 90 Hiền Mai

Mới đây, diễn viên Hiền Mai khoe ảnh đón con trai - Minh Tuấn (Tony Nguyễn) - về nước nghỉ hè. Cô hạnh phúc: "Đón cục cưng Tony Nguyễn về nghỉ hè. Quá đã. Love you so much".

Năm 2022, Hiền Mai đưa con trai Tony sang Mỹ để sinh sống và học tập chuyên ngành kinh tế tại Đại học Nam California - top 20 đại học hàng đầu của Mỹ. Hiền Mai cho biết con trai có năng khiếu về nghệ thuật, là niềm tự hào trong cuộc sống.

Thời gian đầu con trai sang Mỹ, Hiền Mai gạt bỏ mọi việc để đồng hành với con. Chị tự tay nấu ăn, đưa đón con, học lái xe… Khi thấy Tony ổn định, chị về lại Việt Nam song thỉnh thoảng bay sang để con đỡ lạc lõng.

17 tuổi, Tony chơi nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng đá, golf, từng đoạt 62 huy chương cùng nhiều cúp tại các cuộc thi. Nhờ rèn luyện thể lực thường xuyên, cậu có chiều cao nổi trội so với bạn bè cùng trang lứa. Hiện tại Tony cao 1m83, được nhiều người nhận xét gương mặt sáng.

Tony phát hiện bản thân yêu thích diễn thời trang khi bước sang tuổi trưởng thành. Anh cho biết được truyền cảm hứng khi xem các video trên sàn runway ngày xưa của mẹ. Tony tự học catwalk, chưa qua trường lớp đào tạo, từng thể hiện nhiều bộ sưu tập của các nhà mốt.

Hiền Mai cho biết chị tôn trọng sở thích của con. "Vợ chồng tôi để con phát triển tự nhiên, không gây áp lực nào về định hướng nghề nghiệp", diễn viên nói.

Tony yêu thích thời trang theo phong cách năng động, nam tính. Hình ảnh đời thường của con trai Hiền Mai hút hàng nghìn lượt yêu thích trên Instagram.

Tony trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam.