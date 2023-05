Xin làm nhân viên bán quần áo, cô gái quê Nghệ An cưới luôn ông chủ sau 4 tháng hẹn hò

TikToker Mai Tú không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng mạng khi thường xuyên đăng tải các video có nội dung chân thật mô tả đời sống vợ chồng thường ngày hài hước thu về hàng triệu lượt xem. Tính đến thời điểm hiện tại Mai Tú cùng bà xã Trương Huyền sở hữu kênh TikTok gần 1,5 triệu lượt theo dõi cùng hơn 40 triệu lượt thích.

Mai Tú và Trương Huyền

Kể từ ngày được nhiều người theo dõi và yêu mến, chuyện tình của Mai Tú cùng Trương Huyền cũng nhận được nhiều quan tâm. Được biết mối duyên của hot TikToker cùng bà xã 9X bắt nguồn từ khi cô nàng muốn nhượng lại cửa hàng kinh doanh: “Mới đầu nhìn chồng, mình thấy “Sao đẹp trai thế!” nhưng vẫn lấy lại tinh thần ở cửa trên, nhất quyết không chuyển nhượng cho anh với giá đó. Mình kêu giá 25 triệu mà anh ép giá còn có 17 triệu thôi. Anh còn kêu gọi bạn bè chuyển nhượng cùng để hạ thấp giá của cửa hàng xuống. Rất là mưu mẹo”, Trương Huyền chia sẻ trong một chương trình truyền hình.

Nói về ấn tượng với bà xã, Mai Tú bày tỏ: “Có một hôm rủ cô ấy đi uống nước chè, cô ấy dẫn thêm một bạn nam nữa tới như dằn mặt mình: “Anh mà không yêu em đi thì người này sẽ yêu em”. Từ đó, anh chàng mời cô về làm nhân viên và quyết tâm chinh phục trái tim cô.

Chuyện tình của cặp đôi nhận được nhiều chú ý

Khi làm việc chung, cặp đôi dần thấu hiểu, thông cảm, tuy nhiên chuyện tình này gặp phải sự phản đối của mẹ Mai Tú vì Trương Huyền có vài hình xăm dù rất nhỏ.

Chia sẻ với chúng tôi về khoảng thời gian này, TikToker quê Nghệ An nói: "Thời điểm đó tôi rất áp lực, mẹ ngăn cản, bạn gái buồn, khóc nhiều. Tôi là đàn ông, đứng giữa nên phải nghĩ cách để hợp lý 2 bên. Chính vì thế tôi đã phải cố gắng rất nhiều để dung hòa, giúp cho mẹ hiểu hơn về Huyền, hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi.

Thật may mắn thấy quá trình tôi và Huyền cùng nhau làm việc chăm chỉ, gây dựng sự nghiệp nên mẹ đã ủng hộ. Hẹn hò khoảng 4, 5 tháng sau, chúng tôi kết hôn. Đến hiện tại mẹ chồng nàng dâu rất yêu thương, hợp nhau".

Trên nền tảng TikTok, các clip về cuộc sống đời thường của Mai Tú và Trương Huyền viral (lan truyền – tạm dịch) thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các video, Tú rất yêu chiều vợ con, là người chủ động nhận lỗi, không ngại sớm khuya đi mua những món ăn bà xã thích... Chính vì thế nhiều người để lại bình luận khen ngợi là “chồng quốc dân”.

Tuy nhiên, anh chàng khiêm tốn nói: “Tôi nghĩ bất cứ ông chồng nào cũng yêu thương vợ nhưng có người thể hiện, quay clip chia sẻ và cũng có người không thể hiện ra bên ngoài. Bản thân tôi quan tâm vợ và chia sẻ nên được mọi người biết đến, yêu mến hơn chứ chẳng dám nhận là “chồng quốc dân”.

Nếu để chấm điểm là người chồng tốt, tôi nghĩ mình đạt 7/10. Trên TikTok tôi chỉ chia sẻ những điều mà cộng đồng mạng muốn biết, khoảnh khắc vui vẻ còn những điểm xấu mọi người không thấy được”.

Gia đình Tú - Huyền

Mai Tú cũng chia sẻ thêm rằng 3 điểm còn lại là những lúc bản thân lười biếng khiến vợ buồn, là lúc vợ chồng giận dỗi, cãi vã: “Chúng tôi kinh doanh cùng nhau, ở cạnh gần như 24/24 nên có lúc khúc mắc, mâu thuẫn. Rất may mắn cả hai giận không quá 1 ngày, suốt 6 năm bên nhau cũng ít khi cãi vã to. Lần hiếm hoi giận nhau to là xích mích quan điểm hàng ngày rồi tôi bỏ đi, sau đó vợ gọi nên lại về làm lành”.

Thừa nhận là người tình cảm, Mai Tú cũng thường tặng vợ những món quà bất ngờ để hâm nóng tình cảm: "Ngày lễ, kỷ niệm tặng vợ là điều bình thường rồi, tặng những ngày thường sẽ khiến cô ấy bất ngờ hơn. Ví dụ đang đi du lịch ở biển thì tặng nhẫn hoặc gì đó cho vợ". Anh cũng quan điểm rằng vợ chồng phải luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau cả trong công việc hay chuyện quán xuyến gia đình, bếp núc: "Tôi có quan điểm hiện đại, ai kiếm tiền cũng được chứ không bắt buộc vợ phải là người lo bếp núc, con cái... Cô ấy cũng có công việc, bận rộn nên có thể thuê giúp việc”.

Ngoài công việc kinh doanh và phát triển nội dung trên TikTok, Mai Tú và Trương Huyền còn được chú ý khi thường xuyên làm từ thiện. Mới đây nhất, cặp đôi mở cửa hàng cơm 0 đồng ở cạnh bệnh viện Vinh nhằm giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn nhận được nhiều lời khen ngợi. Đặc biệt, chi phí để cửa hàng cơm hoạt động là 100% vợ chồng hot TikToker bỏ ra, không nhận quyên góp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xin-lam-nhan-vien-ban-quan-ao-co-gai-que-nghe-an-cuoi-luon-ong-chu-sa...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xin-lam-nhan-vien-ban-quan-ao-co-gai-que-nghe-an-cuoi-luon-ong-chu-sau-4-thang-hen-ho-a609397.html