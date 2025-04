Nữ họa sĩ trách ông Trump hủy hoại sự nghiệp

Ngày 5/4, trên trang web riêng, nữ họa sĩ Sarah Boardman đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến bức chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump từng được treo tại Colorado State Capitol, tòa nhà nghị viện bang Colorado (Mỹ).

Nữ họa sĩ Sarah Boardman khẳng định không cố ý bóp méo hình ảnh ông Trump trong tranh. Ảnh: FBNV.

Trong văn bản, bà Boardman cho biết bức tranh chân dung của ông Trump được vẽ theo đơn đặt hàng của Ủy ban cố vấn Colorado State Capitol. Đến khi hoàn thành, tác phẩm cũng được ủy ban chấp thuận trước khi trưng bày công khai.

“Tôi hoàn thành bức chân dung một cách chính xác, không hề ‘làm sai lệch có chủ đích’, thiên vị chính trị hoặc có bất kỳ động thái nào nhằm chế giễu chủ thể. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng của mình”, nữ họa sĩ viết.

Theo nữ nghệ sĩ, trong 6 năm bức tranh được treo trên tường Colorado State Capitol, bà nhận nhiều đánh giá và phản hồi tích cực. Tuy nhiên, sau bình luận của ông Trump, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

“Như tất cả chúng ta, Tổng thống Trump có quyền tự do ngôn luận. Nhưng những cáo buộc lên án tôi cố tình bóp méo bức chân dung và chê tôi mất đi tài năng khi già hiện tác động trực tiếp và tiêu cực đến công việc kinh doanh mà tôi gây dựng trong hơn 41 năm. Nó đối mặt với nguy cơ không phục hồi được”, bà Boardman nhấn mạnh.

Cuối tuyên bố, bà Boardman cho biết sẽ không bình luận thêm về vụ ồn ào nữa.

Theo The New York Post, bức tranh sơn dầu do họa sĩ gốc Colorado vẽ vào năm 2019. Những người thuộc đảng Cộng hòa ở Colorado quyên góp được hơn 10.000 USD để chi trả cho bức chân dung ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ đầu tiên.

Ông Trump dường như không biết về bức tranh mãi cho đến khi trở lại Nhà Trắng lần 2 vào đầu năm 2025.

Ngày 23/3, trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump tỏ ra thất vọng về chất lượng tranh vẽ.

“Không ai thích một bức tranh xấu về mình, nhưng bức tranh tại tòa nhà nghị viện ở Colorado, do thống đốc bang treo lên cùng với tất cả tranh tổng thống khác, cố tình làm sai lệch đến mức ngay cả tôi chưa từng thấy trước đây. Họa sĩ cũng vẽ Tổng thống Obama và ông ấy trông thật tuyệt, nhưng đến lượt tôi lại thực sự tệ nhất. Bà ấy hẳn đã mất đi tài năng khi già đi. Trong mọi trường hợp, tôi thà không có bức tranh nào còn hơn có bức tranh này”, ông Trump viết.

Bên cạnh đó, ông chỉ trích Thống đốc bang Colorado Jared Polis và yêu cầu gỡ bức tranh xuống.

Sau đó, các chính trị gia đảng Dân chủ ở Colorado đồng ý đưa bức tranh ra khỏi phòng trưng bày.

Ông Trump không thích bức tranh chân dung do bà Boardman vẽ. Ảnh: Getty Images.

Phát ngôn có ý trách móc ông Trump của bà Boardman gây phản ứng trong cộng đồng mạng xứ cờ hoa. Nhiều người cho rằng nữ họa sĩ nên nhận thức rõ thực tế, thay vì khăng khăng bản thân đúng.

Cư dân mạng bình luận: “Rõ ràng là những bức tranh về các tổng thống khác được thực hiện tốt hơn. Bức chân dung của Tổng thống Trump trông không giống ông ấy chút nào. Cố ý hay không chỉ bà ấy biết”, “Ông ấy trông như một vị thống đốc chung chung của tiểu bang ngẫu nhiên nào đó. Tôi biết vẽ chân dung rất khó, nhưng những người khác đều ổn. Họa sĩ nên vẽ bức tranh khác. Bà ấy có tài năng để làm tốt hơn thế”, “Sarah Boardman có lẽ cần suy nghĩ lại về việc tiếp tục vẽ tranh. Bức chân dung của ông Trump còn tệ hơn cả tệ, đến mức tôi phải hoài nghi nó có phải được vẽ ra để hạ thấp ông ấy”…