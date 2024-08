Hyun Bin, Son Ye Jin hẹn hò

Trong hình ảnh được một người qua đường ghi lại trên mạng xã hội, diễn viên Son Ye Jin và Hyun Bin đang chọn đồ uống tại một cửa hàng organic. Cả hai đều mặc trang phục đơn giản, rộng rãi.

Một số người tiết lộ Son Ye Jin và Hyun Bin đưa em bé đi cùng nhưng bé không xuất hiện trong khung hình.

Son Ye Jin, Hyun Bin tại tiệm cafe. Ảnh: Weibo

Sau kết hôn, Son Ye Jin giảm bớt công việc, dành thời gian chủ yếu cho gia đình. Cô và ông xã thường hẹn hò cafe, đi camping cuối tuần, du lịch... Trả lời phỏng vấn hồi tháng 6, Son Ye Jin nói sau những tháng ngày lao đầu vào công việc, giờ đây cô nhận ra tầm quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Diễn viên nói về dự định tương lai: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ nhưng không muốn quá khắt khe với bản thân như trước đây. Tôi muốn sống một cách cởi mở và thoải mái hơn".

Son Ye Jin được cho đang cân nhắc tham gia bộ phim mới của đạo diễn Park Chan Wook. Trong khi đó, Hyun Bin hiện chưa có dự án phim mới. Bộ phim Harbin anh đóng chính dự kiến ra mắt khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9. Ngoài ra, tác phẩm dự kiến phát hành trong nước vào nửa cuối năm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ điện ảnh.

Son Ye Jin chụp ảnh thời trang. Ảnh: Nate

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào ngày 31/3/2022, sau hai năm hẹn hò. Vì hai người đều là ngôi sao showbiz nên đám cưới thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Hai người chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11 cùng năm.

Son Ye Jin sinh năm 1982 tại Hàn Quốc. Năm 18 tuổi, cô theo học khoa Điện ảnh thuộc Đại học Nghệ thuật Seoul. Thời sinh viên, Ye Jin tích cực đóng vai quần chúng, rồi tìm kiếm vai phụ và lên vai chính, trở thành ngọc nữ màn ảnh Hàn. Cô đóng nhiều phim như: Cổ điển, Hương mùa hè, The Last Princess, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, Hạ cánh nơi anh... Son Ye Jin và Hyun Bin dính tin đồn ly hôn cách đây gần một năm nhưng phủ nhận.

Hyun Bin tên thật là Kim Tae Pyung, đóng loạt tác phẩm tên tuổi: Tên tôi là Kim Sam Soon, Hạ cánh nơi anh, Khu vườn bí mật, Cộng sự bất đắc dĩ... Nam diễn viên hiện là một trong những ngôi sao có uy tín và giá trị thương hiệu cao trong showbiz Hàn. Trước khi yêu Son Ye Jin, anh trải qua nhiều mối tình với các đồng nghiệp nữ xinh đẹp: Hwang Ji Hyun, Song Hye Kyo (ba năm), Kang So Ra (một năm). Hyun Bin mới ra mắt loạt tác phẩm là The Point Men, Confidential Assignments 2, Harbin...

(Theo Nate)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]