Cuộc sống “gà trống nuôi con” của anh chàng được cho là “Nhạc sĩ giàu nhất Việt Nam”

Thời gian gần đây, Nguyễn Văn Chung gây chú ý với dự án “Cùng con tập hát”. Theo đó, nam nhạc sĩ sẽ quay 300 video clip các ca khúc thiếu nhi trong kho nhạc tự sáng tác của mình, với mong muốn giúp các em nhỏ có năng khiếu ca hát nhưng chưa có điều kiện học tại các trung tâm âm nhạc. Tác giả Nhật ký của mẹ tiết lộ kinh phí ban đầu để sản xuất dự án này là 1,5 tỷ đồng, được trích từ tiền tác quyền của anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ với chúng tôi những điều thú vị xoay quanh dự án và cuộc sống đời thường bên hai thiên thần nhỏ đáng yêu.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Bố đơn thân nuôi 2 con

Chào Nguyễn Văn Chung, vì sao anh lại có ý tưởng ra mắt “Cùng con tập hát”? Việc chi 1,5 tỷ đồng mà không hứa hẹn nguồn thu vào có khiến anh gặp khó khăn về tài chính?

- Tôi đã dành 8 năm để viết ra 300 bài hát thiếu nhi đủ các thể loại và đề tài nội dung. Có thể ví đó như 300 hạt giống. Và bây giờ tôi đang cố gắng gieo trồng 300 hạt giống đó để tạo nên 1 khu vườn âm nhạc thiếu nhi cho trẻ em Việt Nam. Việc chi 1,5 tỷ ban đầu để hoàn thành phần kiến thức nền tảng cho kênh là một thách thức đầy khó khăn cho tôi. Tôi biết rõ sẽ không thể sớm thu hồi vốn, nhưng tôi không ngại. Vì tôi muốn làm mọi việc một cách bài bản, chỉnh chu, cẩn thận và có trình tự, chứ không đơn giản là “1 người xây kênh nhạc thiếu nhi để kinh doanh”. Tôi muốn mọi người hiểu được đây là lý tưởng của tôi, là tâm huyết của tôi. Tôi khao khát làm một điều ý nghĩa cho các con.

Là ông bố đơn thân nuôi 2 con nhiều năm nay, khi thấy các con trưởng thành, điều gì khiến anh tự hào nhất?

- Thật ra trong mắt cha mẹ, con mình chưa bao giờ trưởng thành cả. Trong mỗi cột mốc tuổi khác nhau đều sẽ có những nỗi lo khác nhau. Điều tôi tự hào nhất ở các con là các bé đều ngoan và ý thức, hiểu chuyện, trung thực, không nói dối, biết dạ thưa, biết nhận lỗi, biết tự học, biết làm việc nhà phụ cha, biết chăm sóc nhau khi tôi đi làm, biết thương nhau, biết giới hạn của mọi hành động, không đùa giỡn quá trớn, không làm phiền hay ảnh hưởng đến người khác. Điều tôi chưa yên tâm là các con còn hơi vô tư và vụng về trong mọi việc. Tôi sẽ cố gắng rèn các con để các con cẩn thận hơn và có thể tự bảo vệ bản thân trước mỗi rủi ro.

Mẹ đơn thân đã khó, bố đơn thân còn khó gấp trăm lần. Anh thấy mình giỏi nhất khâu nào từ khi làm cha?

- Cha mẹ nào cũng đầy mâu thuẫn, vừa muốn bảo bọc các con cũng vừa muốn con mau chóng lớn khôn tự lập. Tôi cũng vậy! Tôi phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, mỗi ngày phải giữ được thân thiết với các con, rèn cho các con tính tự giác tự lập và cách ứng phó với những vấn đề ở từng độ tuổi các con. Tôi nghĩ điều tôi giỏi nhất là khả năng cân bằng, sắp xếp mọi việc đâu vào đó để có thêm thời gian gần gũi, chăm lo các con. Ví dụ như không có thời gian thì thuê giúp việc định kỳ theo giờ, tìm người nấu ăn gia đình trong cùng toà nhà để mỗi bữa ăn an toàn, vệ sinh và có cảm giác như cơm nhà. Một điểm mạnh khác nữa, tôi là một người cha tâm lý, sẵn sàng dành thời gian nói chuyện với các con, chơi với các con như bạn lớn, không áp đặt các con, không phán xét và sẵn sàng tạo mọi điều kiện phát triển cho con ở bất cứ lĩnh vực nào con thích.

Nhiều người nghĩ con cái trong gia đình đơn thân sẽ bị thiệt thòi do thiếu vắng bóng hình cha hoặc mẹ. Anh cảm nhận thế này về quan điểm này?

- Đúng thật! Một đứa trẻ thiếu vắng cha hoặc mẹ đều sẽ rất thiệt thòi, không phải vì kinh tế mà là sự quan tâm, thời gian, tình cảm chúng cần và xứng đáng được hưởng. Mẹ chăm, cha dạy, con mới đủ đầy. Chính vì luôn áy náy về điều đó mà tôi luôn phải cố gắng gấp đôi, gấp ba những gì tôi có thể làm. Cố gắng nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn, dành thời gian và sự quan tâm nhiều hơn cho các con, cố gắng mang lại niềm vui cho các con nhiều hơn.

Bé Suri là con gái của em gái anh được anh nhận nuôi từ nhỏ. Có khi nào cô bé hỏi về mẹ mình? Anh nghĩ đến việc đưa bé về với mẹ ruột không?

- Suri và mẹ vẫn liên lạc với nhau hằng ngày qua điện thoại. Cô bé rất ý thức và hiểu chuyện. Việc để Suri qua với mẹ bé là điều tôi đã tính toán và sắp xếp bao lâu nay. Khi mẹ bé ổn định, có giấy tờ nhà cửa, có nguồn thu nhập tốt để nuôi bé, đó sẽ là thời điểm 2 mẹ con đoàn tụ.

Phụ huynh bây giờ thường cưng chiều con quá mức. Nguyễn Văn Chung thì sao?

- Tôi vẫn thuộc tuýp phụ huynh cưng chiều con, nhưng luôn vạch cho các con giới hạn mọi việc. Trong giới hạn đó, tôi là người cha vui vẻ và hùa theo mọi trò chơi của các con. Nhưng nếu chạm phải vạch giới hạn đó, tôi ngay lập tức sẽ chuyển thành mode “Cha nghiêm khắc” và không có ngoại lệ. Tôi dạy các con rằng: Chỉ có kỷ luật mới tạo nên một con người tốt. Một người phải biết giờ nào nên thức dậy, việc gì phải làm, việc nào nên tránh, lời nào được nói, hứa là phải giữ, trách nhiệm là phải làm... thì mới nhận được những quyền lợi tương xứng. Ví dụ vào thang máy không được bấm nút lung tung hoặc cười nói lớn tiếng ảnh hưởng người khác. Còn lại khi chỉ có 3 cha con với nhau thì vui cỡ nào cũng được. Đó là giới hạn. Còn bài tập phải làm, việc học phải tự hoàn thành, thể thao phải có, đó là kỷ luật.

Con cái là ưu tiên hàng đầu của Nguyễn Văn Chung

Tôi chưa nghĩ đến việc đi thêm bước nữa

Để có tài chính tốt lo cho các con, anh đã thay đổi các thói quen tiêu dùng, mua sắm nào so với thời độc thân?

- Hồi độc thân, tôi không có thói quen mua đồ xa xỉ hay tốn tiền vào những cuộc vui. Tôi không mua sắm, không hút thuốc, không uống bia rượu, không bài bạc, không tụ tập nhậu nhẹt, không vũ trường… Các bạn có thể nói là cuộc sống của tôi khá nhạt nhẽo. Khi rảnh, tôi thích đá bóng, xem phim. Khi buồn, tôi đi Đà Lạt, Vũng Tàu… Chỉ vậy thôi. Vì thế, ngày xưa tiền tích cóp được tôi mua nhà và tái đầu tư các sản phẩm âm nhạc. Khi có gia đình, tôi dành phân nửa khoản thu nhập cho vợ con, chi trả việc học hành của con, nhà cửa, tiền sinh hoạt điện nước. Phân nửa còn lại, tôi sẽ tiết kiệm hoặc đầu tư, sản xuất âm nhạc. Sau biến cố gia đình, tôi mất 3 năm để gầy dựng lại từ đầu sau những mất mát. Hiện giờ tôi vẫn dùng thu nhập của tôi để dự phòng chăm sóc sức khoẻ ba mẹ, lo học phí cho các con ở môi trường tốt nhất, lo các loại chi phí sinh hoạt, dùng tiền để làm âm nhạc, còn lại thì tiết kiệm tích cóp. Tôi không để phần nào cho mình như thói quen chi tiêu từ xưa đến giờ. Tôi ăn uống nhẹ nhàng, tiêu xài bản thân ở mức cơ bản thôi.

Nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Đây có phải là lý do anh sáng tác nhiều bài hát về tình cảm gia đình? Ca khúc nào để lại nhiều cảm xúc nhất với anh?

- Đúng vậy! Nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ. Hôm trước khi đang dạy con học, tôi chợt nhớ lại thời gian tôi thi lớp 9 và lớp 12, đêm nào mẹ cũng ngồi học bài với tôi. Tôi rơi nước mắt vì thương mẹ quá! Chính về thế tôi mới viết nhiều bài hát về cha mẹ, để tri ân đấng sinh thành và để cho những người con khác hiểu được tấm lòng cha mẹ. Bài hát nào về cha mẹ của tôi cũng để lại cho tôi nhiều cảm xúc cả.

Nguyễn Văn Chung khi chưa có con và Nguyễn Văn Chung khi đã là ba của 2 thiên thần nhỏ giống và khác nhau thế nào?

- Giống nhau là tôi vẫn như 1 đứa trẻ, vẫn thích đọc truyện, xem hoạt hình và chơi game cùng các bé. Tôi cũng thích đi khu vui chơi và mua đồ chơi với hai con. Khác nhau là tôi ý thức về trách nhiệm nhiều hơn, gồng gánh nhiều hơn, mạnh mẽ hơn nhiều trước những áp lực. Tôi tính toán và nhìn xa hơn trước. Tôi biết chuẩn bị cho những điều sẽ xảy đến và có thể xảy đến, làm sao để bảo đảm cuộc sống các con vẫn luôn sẽ ổn dù không có tôi. Trước đây tôi nghĩ mình là vai chính của cuộc đời này. Bây giờ tôi cảm thấy các con mới là vai chính, còn mình chỉ là vai phụ sau lưng các con!

Khi các con có tranh cãi hay giận hờn nhau, anh có cách xử lý thế nào?

- Các con tôi rất thương nhau. Chị thương em, em vâng lời chị nên chúng chưa hề tranh cãi và giận hờn nhau! Tôi rất vui và tự hào về điều này!

Anh từng nói cách đây khá lâu rằng: “Hiện với tôi, con cái là số một, rồi đến cha mẹ, âm nhạc và bản thân”. Bây giờ thứ tự ấy có gì thay đổi không?

- Với tôi, thứ tự này vẫn thế. Các con là số 1, cha mẹ là số 2, sau đó là sự nghiệp của tôi, bản thân tôi, và những người sẽ là người đồng hành với tôi!

Nguyễn Văn Chung có nghĩ đến việc đi thêm bước nữa? Anh có từng mở lòng tiếp nhận một người mới chưa?

- Tôi chưa nghĩ đến việc đi thêm bước nữa. Lòng tôi thì đã mở đây rồi nhưng để đi cùng tôi thật sự là rất khó, vì tôi luôn chia sẻ thẳng thắn với mọi người rằng, bây giờ tôi không có nhiều thời gian cho việc yêu đương, chiều chuộng ai đó. Tôi có rất nhiều việc phải làm và cần làm. Tôi có gánh nặng, có trách nhiệm, có lý tưởng. Tôi thương ai thì sẽ tự làm những việc tôi có thể cho người đó. Tôi không tiếc điều gì với người tôi thương. Nhưng bây giờ tôi cũng khó tính hơn nhiều. Tôi cần sự yên bình. Tôi không thích ai đó mang lại sự mệt mỏi, phiền phức, tiêu cực hay xáo trộn cuộc sống và lịch trình của tôi, đòi hỏi sự quan tâm hoặc thứ tự vị trí cao hơn trong lòng tôi.

Nam nhạc sĩ chơi đá bóng khi rảnh rỗi

Tôi không phải nhạc sĩ giàu nhất Việt Nam

Mọi người gọi Nguyễn Văn Chung với biệt danh là “Nhạc sĩ giàu nhất Việt Nam”. Điều này có đúng không?

- Tất nhiên là không! Thật sự để so với những anh em nhạc sĩ giàu nhất Vbiz mà tôi biết, tôi “không có cửa” để so sánh với họ và tôi cũng không muốn so sánh với họ! Cái tôi giàu chỉ là nguồn cảm xúc, là đam mê, nhiệt huyết, là ước mơ với nghề. Điều tôi tự hào là mình có thể sống được với nghề và sống tốt với nguồn thu nhập chỉ đến từ nghề. Tôi có được 1 sự may mắn là những bài HIT ngày xưa, từ những ngày đầu sáng tác vẫn có được sức sống lâu bền, vẫn được khán giả nghe, vẫn được các bạn trẻ Gen Z yêu thích cover, remake, remix và vẫn được các chương trình sử dụng, vì thế mới có được nguồn tác quyền thụ động kha khá.

Nhịp sống mỗi ngày của anh diễn ra như thế nào?

- Sáng thức dậy, tôi chở các con đi học, sau đó là xử lý công việc: Quay hình, sáng tác, check email, chụp ảnh, sắp xếp kiểm tra các việc đang thực hiện, gặp đối tác hoặc đồng nghiệp trao đổi công việc. Sau đó tôi về thăm và trò chuyện với mẹ. Chiều tôi đón con, dạy con học và dành thời gian trò chuyện với con. Khi con ngủ, tôi đá banh hoặc dành thời gian cho bản thân như xem phim, đọc sách, nghe nhạc…

Anh giữ gìn sức khỏe ra sao? Anh thường dành bao nhiêu tiếng cho việc tập luyện thể thao?

- Tôi luôn ý thức mình là trụ cột gia đình nên giữ gìn sức khoẻ cũng là một trách nhiệm của tôi. Tôi phải luôn giữ sức khoẻ tốt, tinh thần tốt để duy trì được khối lượng công việc cần làm hằng ngày. Hầu như ngày nào tôi cũng tập thể thao. Có lúc tự tập cardio, plank, có lúc bơi, có lúc leo núi. Ngoài ra, đá banh là một phần không thể thiếu. Trong 1 tuần, tôi có thể đá 3,4 trận bóng cùng bạn bè.

Phong cách thời trang anh yêu thích nhất là gì? Anh tốn bao nhiêu % thu nhập cho việc sắm sửa quần áo, phụ kiện?

- Tôi thích trang phục đơn giản, thanh lịch, đa dụng. Tủ quần áo của tôi đa phần là trắng đen và các trang phục thông dụng, 2,3 bộ vest cho dịp trang trọng, các bộ đồ thể thao… Tôi may mắn sở hữu ngoại hình dễ nhìn nên có vài nhãn hàng hay book tôi chụp quảng cáo thời trang và tặng cho tôi những mẫu quần áo tôi đã mặc chụp. Cả giày dép cũng vậy, cũng có những hãng hoặc thương hiệu tặng tôi vì yêu quý. Đồng hồ thì tôi chỉ có 5 cái thay đổi theo style trang phục là đủ, nước hoa cũng chỉ có 5 chai thay đổi theo cảm hứng mỗi ngày. Tôi cũng không make-up nên không tốn nhiều chi phí cho mỹ phẩm.

Với Nguyễn Văn Chung, điều ưu tiên nhất hiện tại là gì?

- Đó là sự phát triển của các con và sức khỏe của mẹ tôi! Sau đó là xây dựng tiếp sự nghiệp của tôi!

Cảm ơn anh Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ!

