Thực hư tác dụng uống trà rau diếp giúp ngủ ngon

Ngủ đủ giấc là rất quan trọng, từ việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh đến kiểm soát cân nặng và thậm chí giảm căng thẳng và lo lắng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không ngủ đủ. Theo Tổ chức Giấc ngủ, gần một nửa số người được tham gia khảo sát cho biết họ buồn ngủ vào ban ngày từ 3 đến 7 ngày một tuần và trung bình 35,2% cho biết họ ngủ ít hơn 7 giờ một đêm. Việc phải vật lộn với tình trạng ngủ không đủ giấc có thể cực kỳ khó chịu, vì vậy, bạn sẽ rất muốn thử mọi cách khắc phục dễ dàng hoặc “bí quyết cuộc sống” xuất hiện trên dòng thời gian của mình. Xu hướng lan truyền trên Tiktok mới nhất, bao gồm việc ngâm rau diếp trong nước nóng và uống như trà, được cho là sẽ cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

Giấc ngủ cần thiết cho mọi chức năng xảy ra trong cơ thể bạn, vì vậy thật dễ hiểu tại sao bạn có thể tìm mọi cách chữa trị nếu điều đó có nghĩa là cuối cùng bạn cũng có thể có được một giấc ngủ ngon. Nhưng liệu mẹo này có thực sự mang lại lợi ích mà nhiều người dùng mạng xã hội đang khẳng định?

Tiến sĩ Nilong Vyas - thành viên hội đồng đánh giá y tế tại The Sleep Foundation, liệu xu hướng nước rau diếp có hợp khoa học hay không. Chuyên gia này cho biết: Việc xu hướng dùng nước rau diếp giúp ngủ đã lan truyền trên TikTok là một dấu hiệu tốt cho thấy mọi người đang khao khát tìm cách cải thiện giấc ngủ của mình. Lý do điều này có thể hiệu quả có thể là do ba phần. Thứ nhất, nước ấm có thể giúp kích thích sự bình tĩnh và thư giãn, đặc biệt là khi uống trước khi đi ngủ. Thứ hai, rau diếp có chứa một chất hóa học gọi là lactucarium. Lactucarium đã được chứng minh là gây buồn ngủ ở chuột. Tuy nhiên, cần phải dùng với số lượng lớn để thấy được kết quả tương tự ở người.

Mặc dù chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để chứng minh tính hiệu quả của nó, nhưng hai thành phần của nước rau diếp có một số lợi ích đối với chất lượng giấc ngủ.

Như đã nói, bằng chứng mang tính giai thoại duy nhất cho thấy những người uống nước rau diếp ngủ ngon hơn là không đủ bằng chứng để xác nhận xu hướng này. Có thể có hiệu ứng giả dược ở chỗ khi mọi người mong muốn một điều gì đó có tác dụng (cảm thấy nó có hiệu quả khi nghe nói nó có tác dụng với người khác). Khi đó họ có thể cảm thấy rằng nó cũng có tác dụng với họ.

Nếu mùi vị của loại trà này gây khó chịu thì bạn có thể lựa chọn viên nang melatonin hoặc thứ gì đó tương tự nếu thấy mình trằn trọc thường xuyên.

Một số người áp dụng theo cho hay Lactarium trong rau diếp thực sự có tác dụng dù một số người khác cho rằng nó có hiệu quả là do hiệu ứng giả dược.

Về những cách đã được thử nghiệm và thực sự để cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn, Tiến sĩ Vyas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có thời gian ngủ và thức phù hợp, đồng thời tránh sử dụng công nghệ và màn hình quá gần giờ đi ngủ. Nếu bạn phải vật lộn với giấc ngủ liên tục đến mức nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế của bạn về các kế hoạch điều trị phù hợp với nhu cầu sức khỏe của bạn.

