3 loại cá giúp trí não chàng minh mẫn lại còn giúp giảm cân

Ăn cá có thể cải thiện thị lực của bạn và giảm nguy cơ mắc cả bệnh tim và bệnh Alzheimer. Cá cũng có thể giúp bạn giảm cân. Đó là nếu bạn đang ăn đúng loại cá.

Cá hồi

Loại cá béo phổ biến này không chỉ chứa nhiều chất dinh dưỡng mà còn ngon, đa năng và phổ biến rộng rãi. Được coi là một siêu thực phẩm, cá hồi bao gồm các nguyên tố chống oxy hóa như selen và các khoáng chất khác như phốt pho, kẽm và kali, cũng như vitamin B. Vì vậy, cá hồi hỗ trợ sức khỏe tốt vì nó bù đắp phần lớn sự thiếu hụt khoáng chất và vitamin trong cơ thể. Tất cả chúng ta đều biết rằng cá hồi có nhiều chất béo, nhưng axit béo omega-3 có trong cá hồi là một trong những chất béo lành mạnh nhất mà chúng ta có thể ăn. Ngoài ra, cả chất béo và protein đều là những chất dinh dưỡng quan trọng để giảm cân. Chúng giúp chúng ta no lâu hơn, vì vậy bạn sẽ không ăn quá nhiều trong ngày. Các axit béo omega-3 có trong cá hồi cũng có thể làm tăng độ dày và bóng cho tóc.

Cá tuyết

"Đối với những người đang tìm kiếm các lựa chọn cá nạc, thì cá tuyết là lựa chọn phù hợp. Vì nó có hàm lượng protein cao nên nó có thể giúp bạn no suốt cả ngày, giúp bạn không thèm ăn vặt cả ngày. Vì nó cũng ít chất béo và calo nên cá tuyết là một thực phẩm tuyệt vời. Đây là sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng/bữa ăn ít calo," chuyên gia dinh dưỡng De Angelis giải thích.

Bên cạnh việc là một lựa chọn cá giàu protein có hàm lượng calo thấp, cá tuyết còn chứa nhiều vitamin B rất quan trọng đối với một số chức năng của cơ thể như kiểm soát căng thẳng, tổng hợp chất dẫn truyền thần kinh, chuyển hóa chất dinh dưỡng, sản xuất năng lượng và nhiều chức năng khác.

Loại cá trắng, có vảy này là nguồn cung cấp axit béo omega-3 rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể nhưng cơ thể không thể tự sản xuất được. Đó là lý do tại sao việc bổ sung các chất béo omega-3 này thông qua chế độ ăn uống của bạn là rất quan trọng. Nhận đủ axit béo omega-3 trong chế độ ăn uống của bạn có thể giúp giảm chất béo trung tính, một loại cholesterol không lành mạnh.

Cá mòi

Loại cá nhiều dầu này không chỉ dễ tìm thấy ở hầu hết các cửa hàng tạp hóa mà cá mòi còn rất giàu vitamin. Đó là lý do tại sao chuyên gia dinh dưỡng De Angelis rất khuyên dùng loại cá này để giảm cân. Cá mòi như một món ăn nhẹ bổ dưỡng thơm ngon vào giữa trưa kết hợp với bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt, sự kết hợp hoàn hảo của các chất dinh dưỡng thân thiện với việc giảm cân: chất xơ, protein và chất béo không bão hòa. Chúng giúp bạn no lâu hơn, chuyển sang buổi chiều với một cái bụng no căng nhưng lượng calo thấp, vì vậy bạn không đến giờ ăn tối với cơn đói cồn cào. Cá mòi cũng là một nguồn omega-3 tuyệt vời. Và, cá mòi có nhiều collagen có thể giúp bạn có được làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn. Hãy thử phủ một hộp salad lên trên để có một bữa ăn ngon, thân thiện với việc giảm cân.

Omega-3 có trong cá hồi và cá mòi có đặc tính chống viêm tuyệt vời giúp chăm sóc tim và não của chúng ta. Chúng có thể giúp giảm LDL (cholesterol xấu) đồng thời tăng HDL (mức cholesterol tốt). Chúng là cũng cần thiết để giải phóng chất dẫn truyền thần kinh, ngăn ngừa lão hóa não ở người lớn tuổi và cũng có thể giúp thúc đẩy mức năng lượng lành mạnh, cải thiện quá trình trao đổi chất của bạn. Cá béo cũng rất giàu vitamin D, rất cần thiết cho sức khỏe của xương.

Một người nên ăn cá bao nhiêu lần tùy thuộc vào mục tiêu cá nhân của chúng ta, nhưng nói chung hai lần một tuần là điểm khởi đầu tuyệt vời, một lần là cá béo như cá hồi và cá mòi, và một lần là cá nạc như cá tuyết. Miễn là họ không bị dị ứng với cá hoặc tuân theo chế độ ăn kiêng hạn chế protein động vật (thuần chay/ăn chay), thì cá là một trong những nguồn protein động vật tốt nhất để đưa vào chế độ ăn uống của chúng ta. Nhìn chung, các loại cá lành mạnh nhất để giảm cân là những loại có nhiều axit béo omega-3 trong khi vẫn có mức độ ô nhiễm thủy ngân thấp hơn (có thể gây hại cho chức năng não và sức khỏe tim mạch). Đó là lý do tại sao chọn cá như cá hồi, cá tuyết, và cá mòi là tốt nhất khi giảm cân. Hoặc, nếu bạn không muốn ăn cá, hãy dùng chất bổ sung dầu cá để giảm béo .

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/3-loai-ca-giup-tri-nao-chang-minh-man-lai-c...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/3-loai-ca-giup-tri-nao-chang-minh-man-lai-con-giup-giam-can-168859.html