Yahoo! Finance: Meta (Meta) là công ty tệ nhất năm 2021

Thứ Hai, ngày 20/12/2021 16:45 PM (GMT+7)

Theo một khảo sát mới nhất, Facebook (Meta) được bình chọn là công ty tồi tệ nhất ở Mỹ trong năm 2021.

Kết quả một cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, Meta (trước đây là Facebook) đã được bình chọn là công ty tồi tệ nhất của năm 2021. Trong năm qua, công ty đã gây ra hàng loạt các tranh cãi và khiến người dùng khó chịu nhất.

Mạng xã hội Facebook đang bị nhiều người dùng "tẩy chay".

Cụ thể, một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 12 với 1.541 người đã chỉ ra nhiều công ty là tồi tệ nhất của năm 2021. Tuy nhiên, Meta được xác định là tồi tệ nhất trong danh sách. Kết quả của cuộc bỏ phiếu cho thấy, Meta chiếm tới 8% số câu trả lời khảo sát, nhiều hơn 50% số phiếu bầu so với công ty thứ hai, nhà bán lẻ Alibaba.

Cuộc khảo sát do Yahoo Finance ủy quyền đã đưa ra nhiều lý do giải thích Meta là công ty tệ nhất. Nguyên nhân chính xuất phát từ các cáo buộc từ nhà khoa học dữ liệu - Frances Haugen cho rằng Facebook đã chọn "lợi nhuận thay vì sự an toàn" của người dùng, bao gồm cả việc thiết lập các thuật toán, gián tiếp gây ra các cuộc bạo loạn. Mối quan tâm về chống độc quyền cũng đã được đưa ra, điều này đang được các nhà lập pháp trên khắp thế giới xem xét.

Ông chủ Meta - Mark Zuckerberg.

Thậm chí, không ít các đơn khiếu nại Meta nhắm tới mục tiêu chính trị, lan truyền thông tin sai lệch nguy hiểm trên các nền tảng của công ty. Chưa hết, còn có cáo buộc Meta "phá hoại nền dân chủ trên toàn thế giới." Đó là chưa kể mạng xã hội Instagram còn có ảnh hưởng đối với sức khỏe tâm thần và trẻ em.

Trong danh sách các công ty tệ nhất Mỹ năm 2021, Alibaba đứng thứ hai, các nhà đầu tư cho hay, giá trị của nhà bán lẻ này đã giảm 50%. AT&T xếp thứ 3.

Năm ngoái, khảo sát cho thấy nhà sản xuất xe tải điện Nikola là công ty tệ nhất do bị phàn nàn về nhiều vấn đề khác nhau. Tesla cũng bị chê do các sản phẩm của hãng được tung ra "trước khi chúng sẵn sàng" cũng như các báo cáo về quấy rối tình dục và không thích CEO - Elon Musk.

Mặt khác, Yahoo Finance đã chọn Microsoft là Công ty của năm 2021 vì đã vượt mốc vốn hóa thị trường 2.000 tỷ USD cùng với giá cổ phiếu tăng 53% tính đến thời điểm hiện tại.