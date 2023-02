Xóa ngay những ứng dụng ChatGPT giả mạo trên iOS và Android

Theo ghi nhận từ Top10VPN, các bản sao không chính thức và các ứng dụng giả mạo của ChatGPT có sẵn trên App Store và Google Play khi người dùng tìm kiếm từ khóa ChatGPT. Các nhà nghiên cứu đã phân tích 10 ứng dụng xếp hạng cao nhất và phát hiện ra hầu hết chúng đều dựa trên công nghệ ChatGPT-3 mới. Tuy nhiên, sau khi sử dụng các công cụ nguồn mở để kiểm tra lưu lượng mạng trong môi trường thử nghiệm của mình, họ phát hiện các chức năng rủi ro trong mã của các ứng dụng trên cả Android và iOS.

Ngoài ra, họ cũng phân tích các chính sách quyền riêng tư và trang cửa hàng của ứng dụng bản sao, từ đó phát hiện chính sách thu thập và chia sẻ dữ liệu của từng ứng dụng. Không dừng lại ở đó, các ứng dụng đều có mã ảnh hưởng đến quyền riêng tư và các quyền liên quan, bao gồm quyền truy cập vào vị trí, máy ảnh, ảnh, video và bộ nhớ đọc/ghi.

Các ứng dụng ChatGPT giả mạo trên Android được phát hiện gồm AI Chat Companion, ChatGPT 3: Chat GPT AI, Open AI Chat Gpt – AI 360, TalkGPT – Talk to ChatGPT, Open Chat – AI Chatbot App, và ChatGPT AI Writing Assistant. Đối với người dùng iOS, các ứng dụng ChatGPT giả mạo gồm Open Chat – AI Chatbot, Alfred – Chat with GPT 3, Genie – GPT AI Assistant, TalkGPT – Talk to ChatGPT, Chat AI: Personal AI Assistant, Write For Me GPT AI Assistant, và Wisdom Ai – Your AI Assistant. Nhiều ứng dụng trong số này được phát hiện đang chia sẻ dữ liệu với ByteDance.

Đáng chú ý, một số ứng dụng đang tính phí người dùng để truy cập vào một ứng dụng miễn phí có sẵn, điều này làm dấy lên những lo ngại về đạo đức.

Trong số các ứng dụng vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, TalkGPT là cái tên gây khó chịu nhất trong tất cả các ứng dụng vì nó theo dõi dữ liệu vị trí chính xác của người dùng và chuyển dữ liệu đó tới ByteDance, Amazon, Appodeal, AdTech và InMobi. Nó cũng xin phép ghi lại âm thanh và thu thập địa chỉ IP của người dùng cũng như dấu vân tay của thiết bị mà nó chia sẻ với 5 công ty bên thứ ba là AdColony, Facebook, Criteo, Everest Technologies và Google.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/xoa-ngay-nhung-ung-dung-chatgpt-gia-mao-tren-ios-va-android-163084.html