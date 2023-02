2 điều kiện để đăng ký tài khoản và sử dụng ChatGPT tại Việt Nam?

ChatGPT là AI chatbot do OpenAI phát triển, đang "nổi đình nổi đám" trong giới công nghệ toàn cầu. AI này được đánh giá là đưa ra những câu trả lời rất giống người, thông minh, thú vị nhưng hệ lụy là còn đó nhiều thông tin sai lệch, thậm chí "lươn lẹo" chỉ để thỏa lòng người dùng.

Hiện, các dịch vụ của OpenAI chưa khả dụng tại Việt Nam, đồng nghĩa ChatGPT cũng không thể sử dụng tại Việt Nam một cách chính thức. Khi truy cập vào dịch vụ ChatGPT tại địa chỉ https://chat.openai.com, người dùng Internet Việt Nam có thể nhấn Sign Up để đăng ký tài khoản bằng email nhưng khi đăng nhập sẽ nhận phải thông báo "OpenAI's services are not available in your country".

Thông báo các dịch vụ của OpenAI không khả dụng tại Việt Nam.

Để sử dụng ChatGPT tại Việt Nam, người dùng phải đáp ứng được hai điều kiện quan trọng, đó là: Chuyển địa chỉ IP hiện tại sang một quốc gia khác khả dụng với ChatGPT (chẳng hạn dùng phần mềm VPN chuyển IP sang Mỹ), và phải có số điện thoại tại quốc gia khả dụng với ChatGPT để xác thực tài khoản.

Với việc chuyển IP, hiện có nhiều phần mềm VPN miễn phí lẫn có phí đang được cung cấp rộng rãi cả trên máy tính và ứng dụng dành cho smartphone. Hầu hết các VPN miễn phí sẽ giới hạn thời gian sử dụng, giới hạn máy chủ được chọn hoặc yêu cầu người dùng xem quảng cáo khá dài trước khi sử dụng. Lưu ý: Người dùng có thể xóa VPN sau khi đã đăng ký và xác thực thành công tài khoản qua số điện thoại.

Trong khi đó, việc sở hữu một số điện thoại quốc tế không dễ dàng với nhiều người. Nếu có người thân ở nước ngoài, người dùng chỉ việc nhờ người thân đăng ký giúp tài khoản hoặc mượn số điện thoại để nhận SMS kích hoạt khi đăng ký (điều này không được khuyến nghị bởi rất dễ bị hiểu lầm với các trò lừa đảo đánh cắp OTP "nở rộ" thời gian qua).

Trường hợp khác, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ thuê số điện thoại quốc tế để nhắn tin, gọi điện có tính phí (theo số lượt, khoảng thời gian,...). Khi đã có số điện thoại phù hợp, người dùng sẽ nhận được mã OTP cho bước kích hoạt tài khoản OpenAI.

Giao diện ChatGPT khá đơn giản, thời gian phản hồi chậm nhưng có nhiều điều thú vị.

Một cách khác nữa là cộng đồng công nghệ đang chia sẻ nhau nhiều tài khoản ChatGPT đã đăng ký sẵn, người dùng có thể tham gia các hội/nhóm để mượn dùng thử. Tuy nhiên, việc dùng chung tài khoản thường dẫn tới thông báo lỗi do nhiều người gửi truy vấn cùng lúc từ một tài khoản.

Nhìn chung, việc ChatGPT không khả dụng tại Việt Nam sẽ gây nhiều khó khăn cho những ai tại Việt Nam muốn trải nghiệm sớm chatbot này. Để sử dụng ChatGPT tại Việt Nam, giải pháp là có nhưng khá gian truân, thậm chí phải tốn tiền cho bước mua bản quyền phần mềm VPN hay mua số điện thoại quốc tế.

* Lưu ý: Hiện nay đã xuất hiện các bài đăng bán tài khoản OpenAI để truy cập sử dụng ChatGPT với giá rẻ chỉ từ vài chục ngàn cho tới hơn 100.000 đồng. Người dùng Internet Việt Nam phải hết sức thận trọng, đề phòng trường hợp kẻ gian trục lợi dựa trên việc "bắt trend" ChatGPT.

