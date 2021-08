Ứng dụng hẹn hò Tinder xác minh danh tính người dùng trên toàn cầu

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 13:55 PM (GMT+7)

Tinder đang dựa vào sự đóng góp của cộng đồng cũng như các chuyên gia để hoàn thiện phương pháp xác minh này.

Ứng dụng hẹn hò Tinder vừa thông báo sẽ cung cấp chức năng Xác minh Danh tính (ID Verification) cho các thành viên trên toàn thế giới. Trong quá trình triển khai, Tinder sẽ xem xét các đề xuất của chuyên gia, ý kiến ​​đóng góp từ các thành viên, tài liệu nào phù hợp nhất ở mỗi quốc gia cũng như luật và quy định địa phương, vì đó là cơ sở quyết định cách thức triển khai.

Xác thực người dùng giúp việc hẹn hò trên Tinder an toàn hơn.

Tính năng ID Verification sẽ khởi điểm dưới hình thức tự nguyện, trừ trường hợp luật pháp bắt buộc. Sau đó, chức năng này sẽ dần được hoàn thiện dựa trên đóng góp từ nhiều bên, nhằm đảm bảo phương pháp xác minh được công bằng, toàn diện và đảm bảo quyền riêng tư, Tinder cho biết.

“Xác minh danh tính là công việc mang tính đa dạng và phức tạp, đó là lý do tại sao chúng tôi triển khai chức năng này với phương thức vừa thử nghiệm vừa học hỏi”, ông Rory Kozoll - Trưởng bộ phận Sản phẩm Tin cậy & An toàn tại Tinder giải thích.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi biết một trong những điều giá trị nhất mà Tinder có thể làm để các thành viên cảm thấy an toàn là giúp họ tin tưởng hơn về độ chân thực của đối phương và trao thêm kiểm soát trong việc lựa chọn tương tác với ai. Chúng tôi hi vọng tất cả các thành viên của mình trên toàn thế giới sẽ thấy được lợi ích của việc kết nối với những người đã trải qua quá trình xác thực danh tính của chúng tôi. Chúng tôi mong chờ một ngày có nhiều người được xác minh trên Tinder nhất có thể”.

Một tài khoản Tinder đã xác thực danh tính

Tinder bắt đầu với việc tạo ra tính năng Vuốt (Swipe), được xây dựng trên công nghệ “xác nhận kép” và là tiền đề của sự đồng ý từ cả hai phía trước khi hai người kết nối. Trong 2 năm qua, Tinder đã triển khai hơn 10 tính năng an toàn quan trọng, thể hiện sự tích cực đầu tư vào công nghệ giúp giảm sự nặc danh, tăng sự tin cậy và giúp các thành viên giữ an toàn với các tính năng như Xác minh ảnh và trò chuyện video Face to Face.

“Chúng tôi hiểu rằng ở nhiều nơi trên thế giới và trong các cộng đồng dễ bị tổn thương, mọi người có thể có những lý do chính đáng khiến họ không thể hoặc không muốn chia sẻ danh tính thực của mình trên một nền tảng trực tuyến. Việc tạo ra một giải pháp thực sự công bằng cho chức năng Xác minh danh tính là một dự án về an toàn quan trọng và đầy thách thức”, bà Tracey Breeden - Phó chủ tịch bộ phận An toàn và Vận động Xã hội tại Match Group chia sẻ.

Tinder triển khai tính năng Xác minh danh tính lần đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2019, với kinh nghiệm rút ra đã giúp củng cố cho quyết định lần này. Họ cam kết luôn nỗ lực đầu tư vào mảng an toàn và hợp tác với các chuyên gia. Đây là một phần của khoản đầu tư 100 triệu USD đã được công bố trong năm 2021 của Match Group vào nhân sự, sản phẩm, công nghệ và các nỗ lực kiểm duyệt liên quan đến sự an toàn và tin cậy.

