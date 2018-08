Ứng dụng VTC Now tường thuật trực tiếp ASIAD 18 thăng hạng

Ứng dụng này đang được người dùng internet tại Việt Nam rất quan tâm.

Trong ngày 22/8, ứng dụng VTC Now của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã đột ngột thăng hạng trên các chợ ứng dụng. Đây là ứng dụng dành cho thiết bị di động chạy Android và iOS, giúp xem trực tuyến các kênh truyền hình của đài VTC, trong đó có kênh VTC3, VTC1 và VTC9 đang được nhà đài sử dụng để tường thuật ASIAD 2018.

Giao diện ứng dụng VTC Now trên di động.

Chẳng hạn trên chợ ứng dụng Android, ứng dụng VTC Now đã đột ngột tăng lên hạng 25 trong danh sách những ứng dụng được cài đặt nhiều nhất tại Việt Nam (tính tới 18h ngày 22/8), thậm chí xếp hạng 3 trong nhóm ứng dụng báo chí. Trước đó, vào sáng cùng ngày, ứng dụng này đang xếp ở vị trí 30; trong khi các ngày trước thì thứ hạng còn thấp hơn. Hiện, VTC Now đã nhận được hơn 50.000 lượt tải.

Theo ghi nhận của PV, khi truy cập vào trang vtc.gov.vn trong chiều 22/8 thì người dùng bắt buộc phải cài đặt ứng dụng VTC Now. Nếu không cài đặt, người dùng không thể tiếp cận các nội dung trên website của nhà đài đang sở hữu bản quyền truyền thông ASIAD 2018 tại Việt Nam. Trong khi vào sáng cùng ngày, người dùng có quyền tùy chọn cài đặt ứng dụng VTC Now hay truy cập trực tiếp vtc.gov.vn.

VTC Now đang trong top 25 ứng dụng di động được tải nhiều tại Việt Nam.

Bên dưới phần nhận xét của ứng dụng VTC Now, rất nhiều bình luận đã được người dùng để lại, gửi gắm lời cảm ơn tới đài VTC vì giúp người dân Việt Nam được xem trực tiếp ASIAD 2018 chính thức. Hiện, ứng dụng VTV Now đang nhận được trung bình 4,5 sao (so với tối đa 5 sao) bình chọn trên Google Play.