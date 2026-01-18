Trí tuệ nhân tạo tiêu thụ năng lượng khổng lồ: Dùng AI đối phó AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang dẫn tới lượng tiêu thụ điện khổng lồ, đặt ra yêu cầu mới về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thiết bị lưu điện (UPS). Từ mức 203,2 triệu USD năm 2025, thị trường UPS được dự báo đạt quy mô khoảng 290,8 triệu USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng lũy tiến (CAGR) hàng năm là 4,06%.

APC giúp đảm bảo sự liền mạch cho các hệ thống máy tính.

Ở thị trường này, được biết đến rộng rãi hơn cả phải kể tới APC của Schneider Electric. Với lịch sử hơn 40 năm, APC cung cấp hệ thống nguồn điện liên tục, điều hòa chính xác và giải pháp công nghệ hạ tầng vật lý và hạ tầng số, với các dòng sản phẩm cho người dùng cá nhân và gia đình như Easy Back UPS BV1000I-MD, back UPS connect CP12036LI, trạm sạc di động PPS330-MS,...

Ngoài ra, họ còn có các dòng sản phẩm cho doanh nghiệp bao gồm dòng Smart-UPS 1 pha và UPS 3 pha, tương thích với đặc tính hoạt động của các phụ tải AI giúp đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, liên tục. Bổ trợ là hệ thống làm mát bằng chất lỏng (Liquid cooling) giúp làm mát chính xác cho các thiết bị AI.

Điểm đặc biệt trong danh mục là hệ thống giám sát và quản lý dưới nền tảng EcoStruxure IT, được ví như "bộ não" số hóa cho phép người điều hành theo dõi và điều khiển hạ tầng theo thời gian thực. Thêm vào đó, việc ứng dụng AI giúp cung cấp các phân tích dự báo, từ đó phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn và tối ưu hóa chi phí.

Tại Việt Nam, PSD là nhà phân phối chính thức các sản phẩm kể trên, gồm:

- Nguồn liên tục: Bộ lưu điện (UPS) và thiết bị phân phối điện thông minh.

- Hạ tầng vật lý: Tủ Rack và phụ kiện.

- Điều hòa chính xác: INROW, CRAC, CRAH

- Giám sát & phần mềm (hạ tầng số): EcoStruxure IT và các dịch vụ quản lý hạ tầng CNTT.