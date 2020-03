TP.HCM xây dựng "app" giúp người dân phản ánh online các vấn đề về y tế

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Người dân có thể phản ánh thông qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”, và chắc chắn sẽ nhận được kết quả xử lý sau không quá 24 - 72 giờ.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành quy trình phản ứng nhanh trong tiếp nhận thông tin phản ánh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực y tế. Theo đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp nhận và xử lý toàn bộ các nội dung phản ánh của người dân thông qua ứng dụng “Y tế trực tuyến” (đang xây dựng) liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực y tế, bao gồm: Hoạt động quảng cáo, hành nghề về y, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM đang xây dựng ứng dụng tiếp nhận và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành nghề trong lĩnh vực y tế tại các bệnh viện, spa, thẩm mỹ viện,…

Các thông tin phản ánh được Sở Y tế TP.HCM phân làm 3 cấp độ khác nhau:

Cấp độ 1: Các phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND quận, huyện, trong đó Phòng Y tế chịu trách nhiệm tham mưu chính.

Các thông tin phản ánh thường gặp như: Quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn hoặc chưa được cấp có thẩm quyền xác nhận nội dung; các vi phạm trong quá trình hoạt động của cơ sở y tế như không niêm yết giá dịch vụ, thu tiền cao hơn giá niêm yết,…; nghi vấn về cơ sở pháp lý của cơ sở hành nghề (giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề,…); các phản ánh về hành vi vi phạm có liên quan đến các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ (xăm, phun, thêu trên da), cơ sở spa, chăm sóc da,…

Cấp độ 2: Các phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra Sở Y tế.

Các thông tin phản ánh thường gặp như: Quảng cáo trái phép trên mạng xã hội trong lĩnh vực y tế; các phản ánh về hành vi vi phạm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cố ý chẩn đoán thêm bệnh để thu tiền của người bệnh; các phản ánh về cơ sở hành nghề y, dược, phẫu thuật thẩm mỹ,… không phép; các phản ánh về tai biến điều trị liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc, mỹ phẩm,… của các cơ sở hành nghề tư nhân trên địa bàn.

Cấp độ 3: Các phản ánh liên quan đến lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra Sở Y tế, nhưng cần sự phối hợp của Công an thành phố, do có yếu tố nước ngoài hoặc do yếu tố phức tạp của vụ việc liên quan tới an ninh, trật tự,…

Về thời gian xử lý thông tin và công khai kết quả giải quyết, không quá 24 giờ đối với cấp độ 1, không quá 48 giờ đối với cấp độ 2 và không qúa 72 giờ đối với cấp độ 3. Kết quả không chỉ được công khai trên ứng dụng “Y tế trực tuyến”, cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TP.HCM mà người phản ánh còn nhận được tin nhắn SMS thông báo kết quả.

