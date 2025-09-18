Tin xấu từ nơi NASA nghi có sự sống ngoài hành tinh

Mặt trăng Sao Thổ Enceladus là một trong những thế giới được các nhà khoa học kỳ vọng là có sự sống ngoài hành tinh, bao gồm các nhà nghiên cứu NASA - nơi đang phát triển một con rắn robot cho nhiệm vụ này.

Nhưng một nghiên cứu mới từ Ý đã giảm bớt hy vọng về sự sống trên thiên thể này một chút.

Mặt trăng Enceladus sở hữu những luồng vật chất chứa nhiều hợp chất hữu cơ phun ra từ bề mặt, được cho là có nguồn gốc từ sâu bên dưới đại dương ngầm - Ảnh: JPL NASA

Niềm tin về "mặt trăng sự sống" xuất hiện sau những bằng chứng cho thấy Enceladus sở hữu một đại dương ngầm bên dưới vỏ băng, được sưởi ấm bởi hệ thống thủy nhiệt giống Trái Đất.

Bên cạnh đó, tàu Cassini của NASA từng phát hiện các chùm vật chất dạng sương mù, chứa nhiều hợp chất hữu cơ, phun ra từ các khe nứt ở vỏ băng, được cho là xuất phát từ đại dương ngầm.

Vì các hợp chất hữu cơ hòa tan trong đại dương nước ngầm có thể tạo thành các phân tử tiền sinh học, tiền thân của sự sống nên những phát hiện này rất được các nhà sinh vật học vũ trụ quan tâm.

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Grace Richards từ Viện Vật lý thiên văn và hành tinh quốc gia Ý cũng tìm hiểu về các chùm vật chất này.

Họ đã mô phỏng thành phần băng trên bề mặt và trong các "bức tường băng" tạo thành hình sọc hổ khi quan sát Enceladus từ trên cao

Khối băng này chứa nước, carbon dioxide, methane và amoniac; được làm lạnh xuống tới âm 200 độ C.

Sau đó, các nhà nghiên cứu bắn phá băng bằng các ion để mô phỏng môi trường bức xạ xung quanh Enceladus.

Các ion phản ứng với các thành phần băng giá, tạo ra một loạt các loại phân tử, bao gồm carbon monoxide, cyanate và ammonium.

Chúng cũng sản xuất ra các tiền chất phân tử của axit amin, chuỗi axit amin này tạo thành protein thúc đẩy các phản ứng trao đổi chất, sửa chữa tế bào và vận chuyển chất dinh dưỡng trong các dạng sống.

Một số hợp chất trong số đó trước đây đã được phát hiện trên bề mặt Enceladus, một số khác trong các chùm vật chất mà Cassini đã phát hiện.

Điều này cho thấy các phân tử được cho là tiền sinh học trên Enceladus cũng có thể hình thành trực tiếp do bức xạ vũ trụ tác động vào vỏ băng của mặt trăng, chứ không bắt nguồn từ đại dương và cũng không xuất phát từ sinh vật sống.

Kết quả này không loại trừ giả thuyết vật liệu hữu cơ mà Cassini nhận diện có nguồn gốc từ sự sống ngoài hành tinh, nhưng đã giảm bớt xác suất xảy ra kịch bản thú vị đó.