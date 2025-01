TikTok "nín thở", chờ ngày phán quyết lưu hành tại Mỹ

Vào ngày 19/1 tới đây, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ sẽ quyết định số phận của mạng xã hội Tiktok. Chỉ chưa đầy 1 tuần nữa, lệnh cấm TikTok có khả năng có hiệu lực tại Mỹ.

Hiện tại, nhiều người dùng Mỹ đang đổ xô sử dụng các mạng xã hội khác Tiktok.

Ảnh minh họa.

Tòa án tối cao của quốc gia này đang xem xét yêu cầu của TikTok về việc hủy bỏ một đạo luật do Quốc hội thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký vào năm ngoái. Đạo luật này sẽ thực sự cấm ứng dụng này tại Mỹ nếu công ty mẹ của TikTok - ByteDance không bán cho một người mua được các quan chức Mỹ đánh giá là phù hợp trước Chủ Nhật, ngày 19/1.

Các luật sư của TikTok và chính phủ Mỹ đều đã trình bày các lập luận của mình trước tòa vào thứ Sáu. Theo đó, TikTok cáo buộc rằng lệnh cấm sẽ xâm phạm quyền Tu chính án thứ nhất - First Amendment của công ty và người dùng. Tuy nhiên, dựa trên các câu hỏi và bình luận được đưa ra trong phiên điều trần kéo dài hơn hai giờ, các thẩm phán đồng tình hơn với lập luận của chính phủ rằng vụ việc không liên quan đến quyền tự do ngôn luận mà liên quan đến những nguy hiểm do các đối thủ nước ngoài, như Trung Quốc gây ra.

Không rõ khi nào Tòa án Tối cao sẽ đưa ra phán quyết nhưng khả năng cao là trước thời hạn bán đấu giá -ngày 19/1. Tòa án cũng có thể ban hành lệnh hoãn, tạm thời hoãn luật cho đến khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Các nhà lập pháp ở cả hai đảng chính trị từ lâu đã lên tiếng lo ngại rằng TikTok có thể là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và có thể bị chính phủ Trung Quốc sử dụng để do thám người Mỹ hoặc phát tán thông tin sai lệch để thúc đẩy chương trình nghị sự của Trung Quốc.

TikTok tiếp tục phủ nhận những cáo buộc đó.

Mặt khác, ông Trump - người đã từng thúc đẩy lệnh cấm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình đã nói rằng ông không còn ủng hộ lệnh cấm nữa.

Luật này có tác dụng gì?

Luật này nhằm mục đích buộc ByteDance bán TikTok cho một bên mua mà các quan chức Mỹ đồng ý, cũng như đảm bảo rằng ByteDance không còn quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Mỹ hoặc quyền kiểm soát thuật toán TikTok - quyết định những video mà người dùng Mỹ sẽ xem.

TikTok được gia hạn 9 tháng để tuân thủ, do đó có thời hạn là ngày 19/1. Tại thời điểm đó, chính phủ Mỹ có thể yêu cầu xóa ứng dụng khỏi các cửa hàng ứng dụng của Mỹ. Tổng thống có thể gia hạn thêm 90 ngày. Ngoài ra, vào thứ Hai, 2 thượng nghị sĩ Mỹ đã công bố, luật sẽ gia hạn thêm 9 tháng nữa cho TikTok.

Mạng xã hội Tiktok.

Trên thực tế, nếu áp dụng lệnh cấm, ứng dụng này sẽ chết dần chết mòn. Ứng dụng này sẽ không còn khả dụng trên các cửa hàng ứng dụng của Google và Apple. Người dùng hiện tại sẽ không thể nhận được các bản cập nhật phần mềm, khiến ứng dụng gặp nhiều lỗi.

Ông Biden - người đã ký dự luật thiết lập các yêu cầu đó vẫn tại vị cho đến ngày 20/1.

Tân Tổng thống Mỹ nói gì?

Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump đã không còn ủng hộ lệnh cấm và cam kết "cứu TikTok". Tuy nhiên, ông không nói rõ mình sẽ làm điều đó như thế nào.

Trong một cuộc họp báo vào tháng 12, ông Trump đã chỉ ra vai trò của TikTok trong cuộc bầu cử, ghi nhận công lao của ứng dụng này trong việc giúp ông giành được phiếu bầu của những người trẻ tuổi.

Tân Tổng thống Mỹ - Donald Trump.

Vào tháng 3 vừa qua, trên Squawk Box của CNBC, vị Tân tổng thống vẫn coi ứng dụng này là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia nhưng ông không nghĩ chúng nên bị cấm. Thậm chí, ông còn khẳng định: "có rất nhiều trẻ em sẽ phát điên nếu không có mạng xã hội này."

Ông Trump nói thêm rằng, việc cấm TikTok sẽ chỉ thúc đẩy sức mạnh của Facebook.

Ai đã phản đối lệnh cấm TikTok?

Từ lâu, các nhóm quyền tự do ngôn luận và quyền kỹ thuật số cũng như một số chuyên gia bảo mật đã phản đối ý tưởng cấm Tiktok. Việc chỉ cấm đích danh TikTok không giải quyết được bất cứ vấn đề rộng lớn nào với mạng xã hội. Một số tổ chức đã đệ trình bản tóm tắt lên tòa án tối cao với nội dung ủng hộ TikTok.

Nhiều quan điểm cho rằng, các nhà lập pháp nên thông qua các luật bảo mật kỹ thuật số sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người Mỹ bằng cách điều chỉnh khả năng thu thập và bán thông tin của tất cả các công ty mạng xã hội.