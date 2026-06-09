Thói quen vứt pin lithium bừa bãi có thể gây nguy hại khôn lường

Nhiều hộ gia đình sử dụng nhiều loại pin khác nhau hàng ngày, từ pin AA, pin D đến pin 9V. Khi những loại pin này hết hạn, nhiều người thường vứt chúng vào thùng rác mà không nghĩ đến hậu quả. Mặc dù nhiều cơ quan chính phủ trên thế giới đã khuyến cáo người dùng nên tái chế pin kiềm và pin kẽm-carbon, nhưng chúng vẫn thường được phép vứt vào thùng rác sinh hoạt.

Đám cháy từ pin lithium khó xử lý hơn những gì chúng ta tưởng.

Trong khi đó, việc xử lý pin lithium yêu cầu phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt hơn. Có mặt trong hầu hết thiết bị điện tử hiện đại như smartphone, máy theo dõi sức khỏe và bàn chải đánh răng điện, pin lithium là loại pin có thể sạc lại, nhẹ và có tuổi thọ cao. Tuy nhiên, chúng không bao giờ được vứt vào thùng rác gia đình vì tính dễ cháy cao, đặc biệt khi bị hư hỏng hoặc nén.

Gần đây, các thành phố tại Mỹ như Troy, Michigan và Roseville, California đã ghi nhận các vụ cháy xe chở rác do pin lithium gây ra. Mặc dù không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng nhiều báo cáo từ các phương tiện truyền thông cho thấy sự gia tăng các vụ cháy liên quan đến loại pin này, không chỉ ở Michigan mà còn ở Florida và Texas. Những vụ cháy này không chỉ đe dọa tài xế xe tải mà còn gây nguy hiểm cho cộng đồng và lực lượng cứu hỏa.

Khi pin lithium bị vứt vào thùng rác, chúng có thể bị nén trong xe chở rác, dẫn đến việc phát sinh nhiệt độ cao. Nếu pin bị vỡ, lửa có thể bùng phát nhanh chóng, gây ra những đám cháy khó dập tắt. Ngoài ra, pin lithium còn có thể giải phóng khí độc, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Nhiều xe thu gom rác đã bốc cháy trên thế giới chỉ vì thói quen vứt bỏ pin lithium vô tội vạ của người dùng.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, việc xử lý pin lithium đúng cách là rất quan trọng. Người dùng nên cho pin vào túi nhựa riêng, tránh tiếp xúc với các loại rác khác, hoặc dán băng keo lên các cực pin trước khi mang đến điểm thu gom tái chế. Nếu pin bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất để được hướng dẫn.

Nhiều cửa hàng điện tử và cửa hàng đồ gia dụng cung cấp dịch vụ thu gom pin miễn phí. Quan trọng hơn, mọi người hãy hành động ngay hôm nay để bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi những nguy cơ tiềm ẩn từ pin lithium!