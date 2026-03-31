"Siêu pin" Lithium mới sạc một lần chạy hơn 1.000km, chịu được cái lạnh -70 độ C

Cơn ác mộng về quãng đường di chuyển và nỗi lo xe điện "nằm đường" trong mùa đông sắp chấm dứt nhờ một đột phá mang tính cách mạng từ các nhà khoa học Trung Quốc.

Nếu như hiện nay, một chiếc xe điện chạy được 500 – 600 Km đã được coi là ấn tượng, thì công nghệ pin lithium-metal mới chuẩn bị đưa con số này lên gấp đôi. Với mật độ năng lượng đạt mức kỷ lục 700 Wh/kg, những chiếc xe điện tương lai có thể dễ dàng chinh phục quãng đường hơn 1.000 Km chỉ sau một lần sạc – xóa tan hoàn toàn nỗi lo về trạm sạc trên những hành trình xuyên lục địa.

Xe điện Trung Quốc sắp có thể sạc một lần chạy cả ngàn Km.

Bên cạnh đó, điểm yếu chí mạng của pin Lithium-ion hiện nay là "sợ lạnh". Khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, dung lượng pin thường sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, chất điện phân hydrofluorocarbon mới đã chứng minh điều ngược lại. Ngay cả ở mức nhiệt độ kinh hoàng -94 độ F (-70 độ C) – mức nhiệt mà hầu hết các thiết bị điện tử thông thường sẽ "đóng băng" – loại pin này vẫn vận hành bền bỉ và ổn định.

Đây được coi là "chìa khóa vàng" không chỉ cho xe điện ở các vùng xứ lạnh mà còn cho ngành công nghiệp vũ trụ, máy bay không người lái và robot thám hiểm cực địa.

Đột phá pin xe điện chịu được nhiệt độ tới -70 độ C.

Không chỉ dừng lại ở ô tô, công nghệ này sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng smartphone và các thiết bị đeo. Hãy tưởng tượng một chiếc điện thoại chỉ cần sạc một lần cho cả tuần sử dụng, hay những chiếc drone có thể hoạt động liên tục nhiều giờ trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Các nhà khoa học từ Đại học Nam Khai và Viện Nguồn điện Không gian Thượng Hải đang tiến rất gần đến việc biến những điều không tưởng này thành hiện thực thương mại.