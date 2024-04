Tàu NASA đụng độ cấu trúc chưa từng biết bao vây hệ Mặt Trời

New Horizons là một trong các tàu NASA đang hoạt động xa Trái Đất nhất, đang hướng về phía biên giới của hệ Mặt Trời.

Trong vài năm qua, con tàu đã đi qua Vành đai Kuiper khổng lồ nằm ở rìa ngoài hệ Mặt Trời, một cấu trúc bắt đầu từ bên ngoài quỹ đạo của Sao Hải Vương (khoảng 30 đơn vị thiên văn - AU). Một AU bằng khoảng cách giữa Mặt Trời đến Trái Đất.

Vành đai này chứa vô số các thiên thể băng giá, gọi chung là các vật thể ngoài Hải Vương Tinh.

Tàu NASA New Horizons khi bay qua Sao Diêm Vương năm 2015 - Ảnh đồ họa: NASA/ĐẠI HỌC JOHN HOPKINS

Bấy lâu người ta tưởng rằng Vành đai Kuiper là cấu trúc ngoài cùng của Thái Dương hệ. Tuy nhiên, kết quả đo lượng bụi mà New Horizons đã gặp phải trong vài năm qua vừa khiến NASA đưa ra kết luận bất ngờ.

Tờ EarthSky dẫn lời Giám đốc khoa học Alan Stern của sứ mệnh News Horizons, cho biết tàu NASA này đã tìm thấy bằng chứng về "Vành đai Kuiper mở rộng", hoặc có thể là một "Vành đai Kuiper thứ 2", còn nằm ở phía trước.

Vì vậy, sau những phát hiện thú vị về các vật thể ngoài Hải Vương Tinh như tiểu hành tinh đôi Arrokoth nổi tiếng, con tàu NASA này hứa hẹn giúp nhân loại ghi lại thêm hình ảnh nhiều vật thể xa xôi hơn nữa.

Quan trọng hơn hết, bằng chứng nó thu thập được về vành đai vật thể mới cho thấy cấu trúc hệ Mặt Trời có thể phức tạp hơn chúng ta nghĩ, với một vành đai mới còn lớn hơn Vành đai Kuiper khổng lồ bao bọc lấy.

Thực tế, chuyến đi của con tàu NASA siêu việt này cho thấy nhân loại thậm chí chưa hiểu hết về Vành đai Kuiper. Ban đầu vành đai này được cho là trải rộng đến khoảng 44 AU.

Thế nhưng, New Horizons đã vượt mốc 50 AU từ năm 2021 mà vẫn chưa thực sự thoát khỏi vành đai này.

Trước New Horizons - vốn rời khỏi Trái Đất năm 2006 - có hai tàu vũ trụ song sinh Voyager 1 và Voyager 2 đã bay qua khu vực này.Hiện tại, cặp đôi Voyager - phóng năm 1977 - đã bay xa hơn nhiều lần so với New Horizons, vượt ra khỏi nhật quyển, tức thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Mặt Trời.

Nhưng ưu điểm của New Horizons - "trẻ" hơn gần 30 tuổi so với cặp đôi Voyager - là có nhiều thiết bị khoa học tinh vi và bay nhanh hơn nhiều.

Do vậy, tàu NASA này hứa hẹn sẽ giúp người Trái Đất tiết lộ thêm nhiều chi tiết đặc biệt về vùng không gian tối đen, lạnh lẽo ở rìa Thái Dương hệ, bao gồm những thứ mà cặp đôi Voyager bỏ sót.

Theo NASA, New Horizons có đủ năng lượng để hoạt động đến ít nhất là năm 2040 và họ dự kiến đến cuối thập niên này hoặc đầu những năm 2030, nó có thể bay qua ranh giới nhật quyển, đi vào không gian giữa các vì sao.

