Tạo “trí nhớ miễn dịch” chống khối u, vắc-xin mới gây chú ý giới khoa học

Một nghiên cứu mới từ Đại học Massachusetts Amherst (Mỹ) đã phát triển một loại vắc-xin hạt nano có khả năng ngăn ngừa thành công một số loại ung thư ác tính, bao gồm ung thư tuyến tụy và ung thư hắc tố, ở chuột. Phương pháp điều trị này đã kích hoạt trí nhớ miễn dịch mạnh mẽ, giúp 88% số chuột được tiêm vắc-xin không phát triển khối u và ngăn chặn sự di căn của ung thư.

Cuộc chiến chống ung thư đang được các nhà khoa học nỗ lực thực hiện.

Phó giáo sư kỹ thuật y sinh và tác giả chính của nghiên cứu, Prabhani Atukorale, cho rằng việc chế tạo các hạt nano để kích hoạt hệ miễn dịch thông qua các kháng nguyên đặc hiệu ung thư đã cho thấy khả năng bảo vệ lâu dài và tiềm năng lớn trong việc ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Trong giai đoạn đầu của nghiên cứu, các nhà khoa học đã kết hợp nền tảng hạt nano với các peptide ung thư hắc tố giúp kích hoạt các tế bào T để nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Kết quả cho thấy, 80% số chuột được tiêm vắc-xin hạt nano không bị khối u và sống sót trong suốt 250 ngày nghiên cứu. Ngược lại, tất cả chuột được tiêm vắc-xin truyền thống hoặc không tiêm vắc-xin đều phát triển khối u và không sống quá 35 ngày.

Vắc-xin hạt nano cũng ngăn ngừa ung thư hắc tố di căn đến phổi. Khi tiếp xúc với tế bào ung thư hắc tố, không có chuột nào được tiêm vắc-xin hạt nano hình thành khối u phổi, trong khi tất cả chuột khác đều có.

Trí nhớ miễn dịch là phương pháp đầy hứa hẹn giúp giải quyết căn bệnh ung thư.

Chìa khóa giúp tạo ra vắc-xin trị ung thư

Atukorale nhấn mạnh rằng “trí nhớ miễn dịch” là một lợi thế lớn của liệu pháp miễn dịch, vì nó không chỉ duy trì cục bộ mà còn trải dài trên toàn cơ thể. Nghiên cứu cũng cho thấy khả năng đào thải khối u cao ở nhiều loại ung thư, với 88% trường hợp ung thư tuyến tụy, 75% trường hợp ung thư vú và 69% trường hợp ung thư hắc tố.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển một “siêu tá dược” dạng hạt nano lipid, giúp bao bọc và vận chuyển hai thành phần kích thích miễn dịch khác nhau một cách ổn định. Hệ thống hạt nano này được kỳ vọng sẽ cung cấp một nền tảng linh hoạt cho việc điều trị và phòng ngừa nhiều loại ung thư, đặc biệt là cho những người có nguy cơ cao.

Công nghệ vắc-xin đã trở thành nền tảng cho công ty khởi nghiệp mang tên NanoVax Therapeutics, do Atukorale và cộng sự Griffin Kane sáng lập, với mục tiêu cải thiện cuộc sống của bệnh nhân thông qua các phương pháp điều trị tiên tiến.