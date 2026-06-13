Tác động ngoài Trái Đất này đã tạo ra sự sống?

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ) cho thấy những vụ va chạm vũ trụ từng liên tục tác động lên Trái Đất thuở hoang sơ, biến đổi phần lớn vỏ hành tinh thành thế giới phù hợp cho sự sống.

Trước đây, các vụ tấn công tiểu hành tinh trong lịch sử Trái Đất thường bị coi là thảm họa hủy diệt. Nhưng vào thời điểm thế giới chưa có sự sống, chúng có thể có lợi.

Trên tạp chí khoa học AGU Advances, các tác giả cho biết những khối đá vũ trụ "cày nát" mặt đất trên dưới 4 tỉ năm trước có thể đã tạo ra các hệ thống thủy nhiệt sơ khai, môi trường mà sự sống được hoài thai.

Các cú va chạm nảy lửa hơn 4 tỉ năm trước có thể đã giúp Trái Đất bắt đầu có sự sống

Để đi đến lập luận đó, nhóm nghiên cứu SwRI đã sử dụng một mô hình vật lý va chạm phức tạp có khả năng theo dõi cách các vật thể vũ trụ làm nứt đá rắn và tạo ra các vùng xốp khi lao xuống mặt đất.

Các mô phỏng đã xem xét các tiểu hành tinh có kích thước và vận tốc khác nhau, cùng với thành phần vỏ và điều kiện nhiệt độ khác nhau.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã tính toán lượng đá thấm nước mà mỗi vụ va chạm tạo ra và mức độ dễ dàng chất lỏng có thể di chuyển qua.

Kết quả cho thấy các vụ va chạm riêng lẻ trên Trái Đất sơ khai có thể đã tạo ra các hệ thống thủy nhiệt rộng lớn hơn gấp 100 lần so với những hệ thống được tìm thấy ở vùng Yellowstone của Mỹ ngày nay.

Thay vì tạo ra các khu vực hoạt động riêng lẻ, các tác động lặp đi lặp lại có thể đã biến đổi các phần lớn của lớp vỏ trên cùng của hành tinh thành các mạng lưới liên kết của nước ngầm nóng, tuần hoàn.

Môi trường như vậy có thể đã làm tăng đáng kể số lượng địa điểm nơi các phản ứng hóa học có lợi cho sự sống có thể xảy ra.

“Sử dụng mô hình lịch sử va chạm để suy luận về tác động tích lũy của các vụ va chạm lặp đi lặp lại, chúng tôi ước tính rằng lớp vỏ Trái Đất dày 8 km phía trên có khả năng rất dễ thấm nước cách đây 4,3 tỉ năm và một phần đáng kể của thể tích này có thể vẫn dễ thấm nước cho đến 3,5 tỉ năm trước” - tác giả chính Amanda Alexander cho biết.

Khoảng thời gian đó đặc biệt thú vị vì nó trùng khớp với giai đoạn mà những bằng chứng sớm nhất về sự sống bắt đầu xuất hiện trong hồ sơ địa chất.

Dù nghiên cứu không chứng minh rằng các vụ va chạm trực tiếp tạo ra sự sống, nhưng nó cho thấy rằng chúng có thể đã giúp thiết lập và duy trì môi trường nơi sự sống có cơ hội phát triển.