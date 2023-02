Nhiều Facebooker Việt Nam lo "sốt vó" vì... không thể thu hồi tin nhắn Messenger

Chiều 3/2, nhiều người dùng Facebook Messenger tại Việt Nam phàn nàn họ không thể thu hồi tin nhắn gửi. Trước đó, Messenger cho phép người dùng thu hồi tin nhắn đã gửi và được rất nhiều người sử dụng mỗi khi gửi nhầm tin nhắn hay gửi rồi lại muốn xóa đi khi đối phương chưa đọc.

Tính năng Unsend bỗng nhiên bị vô hiệu hóa trên Messenger.

"Lâu nay Messenger cho thu hồi tin nhắn nên mình cứ đinh ninh nhắn tin vô tư. Nay có một vài đoạn chat nhạy cảm nhắn nhầm sang chị đồng nghiệp, muốn thu hồi thì không thu hồi được nữa", chị Ánh Mai có tài khoản Facebook Mai Nguyễn chia sẻ trong cảm giác lo lắng.

"Mình vừa nhắn rủ người bạn đi ăn uống tân niên thì biết tin bạn có chuyện gấp phải về quê, định thu hồi mà lại hết thu hồi được. Thôi không sao, chuyện nhỏ, nhưng lỡ mà nhắn gì quan trọng hơn cần thu hồi chắc đứng hình quá", anh Thanh (37 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội) cảm thán.

Theo ghi nhận thực tế từ tài khoản của người viết, tùy chọn Remove (Xóa) vẫn còn trong cửa sổ chat của Messenger với hai lựa chọn là Unsend (Thu hồi) và Remove for you (Chỉ xóa với mình tôi). Tuy nhiên, chỉ tùy chọn Remove for you có hiệu lực, trong khi chức năng Unsend không còn tác dụng.

Hiện, chưa rõ đây chỉ là lỗi hay tính năng Unsend sắp thật sự "bay màu". Trong khi không thể Unsend, cộng đồng mạng đang kháo phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nhấn nút gửi một tin nhắn qua Messenger.

