Samsung nên minh bạch hơn về các bản cập nhật phần mềm của mình

Một ví dụ điển hình là tình hình xung quanh bản cập nhật One UI 7 khi Samsung đang cho thấy sự thiếu rõ ràng trong quá trình triển khai, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị thương hiệu của công ty, mặc dù đã có nhiều cải tiến.

One UI 7 từng được lên kế hoạch đến Việt Nam vào ngày 14/4.

Trong nhiều năm qua, Samsung đã tiến hành thử nghiệm beta cho các phiên bản phần mềm của mình. Tuy nhiên, One UI 7 lại là một trường hợp đặc biệt khi chương trình beta bắt đầu vào tháng 12/2024, muộn hơn so với One UI 6 beta, vốn khởi động vào tháng 8/2023.

Mặc dù One UI 7 mang đến nhiều thay đổi thú vị, bao gồm nâng cấp giao diện người dùng và cải thiện hình ảnh động, nhưng sự thiếu thông tin về ngày phát hành chính thức từ Samsung đã dẫn đến nhiều đồn đoán trong cộng đồng người dùng thiết bị của hãng.

Người dùng Samsung đang chờ đợi bản nâng cấp hệ điều hành lớn vào năm 2024 nhưng nó liên tục bị trì hoãn. Thậm chí ngay cả khi đã phát hành, Samsung cũng rút One UI 7 chỉ sau một vài ngày triển khai. Đáng buồn, phía công ty Hàn Quốc vẫn khá kín tiếng khi không đưa ra một tuyên bố rõ ràng để giải tỏa những nghi ngờ từ phía người dùng.

Nhưng rồi Samsung lại âm thầm xóa bài đăng về kế hoạch cập nhật.

Cần nhớ, tại sự kiện Unpacked 2025 hồi đầu năm, Samsung đã giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy S25 với One UI 7, tuy nhiên công ty vẫn không đề cập đến các thiết bị cũ hơn. Một số thông tin về One UI 7 cho các thiết bị trước đó chỉ được đề cập một cách mờ nhạt trong thông cáo báo chí, dễ dàng bị bỏ qua.

Với sự tập trung ngày càng nhiều vào phần mềm, đặc biệt là dự án Galaxy AI, Samsung cần phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với người dùng. Dòng Galaxy S24 đã bán được hàng triệu chiếc trên toàn cầu và là sản phẩm đầu tiên nhận được phần mềm beta của One UI 7. Tuy nhiên, sự thiếu thông tin về ngày phát hành chính thức đã khiến người dùng cảm thấy bức xúc.

Để cải thiện tình hình, Samsung nên tận dụng cộng đồng trực tuyến lớn của mình, bao gồm các diễn đàn chuyên dụng, để cập nhật tiến độ triển khai phần mềm. Công ty cũng nên sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin và giữ kết nối với người dùng. Việc thông báo về các lỗi nghiêm trọng và sự cố phần mềm cũng rất quan trọng giúp người dùng có thể phản hồi kịp thời.

Người dùng đang rất cần câu trả lời rõ ràng từ Samsung về chính sách cập nhật.

Rõ ràng, sự minh bạch trong thông tin sẽ không chỉ giúp người dùng cảm thấy yên tâm hơn mà còn nâng cao giá trị thương hiệu của Samsung trong mắt công chúng.