Mặt Trời rơi vào trạng thái chưa từng xảy ra trong gần 4 năm qua

Sau gần 4 năm liên tục loang lổ những vết đen, bề mặt Mặt Trời đã trở nên trơn láng, mịn màng trong nhiều ngày liên tiếp, báo hiệu một sự thay đổi lớn.

Vết đen Mặt Trời là những khu vực có nhiệt độ thấp hơn xung quanh trên bề mặt thiên thể, được nhìn thấy dưới dạng các vùng tối do hoạt động từ trường cực mạnh ngăn cản sự đối lưu nhiệt từ bên trong.

Cận cảnh một vết đen Mặt Trời - Ảnh: NASA

Chúng là dấu hiệu cho thấy Mặt Trời đang ở giai đoạn hoạt động mạnh, thường đi kèm với các hiện tượng như bão địa từ (bão Mặt Trời) gây ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống điện, viễn thông trên Trái Đất.

Theo Live Science, vào ngày 22-2, số lượng vết đen trên Mặt Trời đã giảm xuống bằng 0 lần đầu tiên sau 1.335 ngày.

Trạng thái mịn màng tuyệt đối này đã được duy trì trong 2 ngày. Những ngày sau đó có một số vết đen nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện lại, nhưng không đáng kể so với những gì đã diễn ra trong vài năm nay, khi Trái Đất liên tiếp hứng bão địa từ.

Mặt Trời trở nên mịn màng từ cuối tháng 2 và tiếp tục khá yên tĩnh trong những ngày tiếp theo - Ảnh: NASA

Theo các nhà khoa học, việc quan sát thấy đĩa Mặt Trời không có vết đen nào là điều đáng ngạc nhiên, nhất là khi chúng ta chỉ mới thoát khỏi giai đoạn cực đại hoạt động của Mặt Trời, tức đỉnh điểm của chu kỳ 11 năm, được đánh dấu bằng các vụ bùng phát năng lượng và phun trào khối lượng đăng quang (phun trào khối lượng vành nhật hoa - CME) liên miên.

Trong những tuần ngay trước khi Mặt Trời mịn màng trở lại, nó đã chi chít vết đen.

Theo trang theo dõi thời tiết không gian Spaceweather.com, Chu kỳ Mặt Trời 25 - tức chu kỳ hiện tại - còn lâu mới kết thúc.

Trạng thái trơn láng của Mặt Trời có thể cho thấy thiên thể này đang dần bớt cuồng nộ, nhưng nó có thể bùng nổ thêm một số lần nữa trước khi trở lại trạng thái yên tĩnh lâu dài, tức giai đoạn hoạt động thấp của chu kỳ.

Vì vậy, dự báo thời tiết không gian để chuẩn bị cho các sự kiện có thể bị bão địa từ ảnh hưởng - ví dụ như phóng tàu vũ trụ, vệ tinh - vẫn rất cần thiết.