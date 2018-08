LG C8 thống lĩnh phân khúc TV cao cấp

Thứ Hai, ngày 20/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Theo bình chọn của trang đánh giá công nghệ uy tín Techrada, với chất lượng hình ảnh đỉnh cao, các tính năng công nghệ thông minh cùng mức giá không quá đắt, TV LG C8 OLED với cả hai cỡ màn hình 55 & 65 inch của LG đang giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng TV, bỏ xa các đối thủ “máu mặt” trong làng công nghệ.

Trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn đến từ nhà sản xuất “không đối thủ”

Từng được mệnh danh là nhà sản xuất “không đối thủ” khi trình làng thế giới chiếc TV OLED siêu mỏng tại Triển lãm Công nghệ CES 2017, LG tiếp tục là cái tên bảo chứng về chất lượng hình ảnh ưu việt năm 2018 với dòng C8 OLED đứng đầu danh sách các mẫu TV 65 inch và 55 inch tốt nhất thế giới, bình chọn bởi trang điện tử uy tín Techradar.

Chưa vội bàn đến ưu thế vượt trội về hiệu năng màn hình, TV C8 OLED là một thành tựu của LG với sự tối giản đầy tinh tế đến từ bản OLED siêu mỏng kết hợp với thiết kế không viền. Các thiết bị điện tử, loa và thiết bị kết nối được tích hợp bên trong màn hình, mang lại vẻ ngoài thanh lịch đi cùng với hiệu năng toàn diện.

Hơn cả một chiếc TV, LG C8 OLED còn là một “bộ trang sức” mang đến đẳng cấp cho ngôi nhà của bạn

LG đã chứng minh TV OLED “hoàn hảo hơn cả màn hình ở rạp chiếu phim nơi bạn sống”. Trong khi các nhà làm phim phải “vật lộn” để có được màu đen đậm và chiều sâu “giàu tính điện ảnh”, thì người xem lại ko thể thưởng thức được bởi sự hạn chế của các dòng TV thông thường. Chính vì vậy, TV LG C8 OLED sở hữu nền đen hoàn hảo với hơn 8 triệu điểm ảnh tự phát sáng, giúp điều khiển độ sáng của mỗi điểm ảnh một cách riêng rẽ, thậm chí được làm sâu và sắc nét hơn nhờ Chíp xử lý thông minh α9 (Alpha9)…được các chuyên gia màu sắc đẳng cấp Hollywood Technicolor đánh giá là lựa chọn số 1 để thưởng thức điện ảnh tại gia. Chế độ 4K Cinema HDR cộng với chuẩn âm thanh Dolby Atmos® đem lại cho mẫu TV OLED C8 của LG khả năng trải nghiệm điện ảnh tại gia hoàn hảo nhất.

Bằng mắt thường, chúng ta cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa TV truyền thống (trái) và TV LG OLED (phải)

Tận hưởng những công nghệ thông minh bậc nhất thế giới tại gia

Smart TV - TV thông minh không còn xa lạ với người tiêu dùng phổ thông, nhưng LG đã định nghĩa một chuẩn mực mới về công nghệ hiện đại với hệ điều hành WebOS đặc biệt thân thiện với người dùng. LG webOS 3.5 được cải tiến để dễ dàng kiểm soát và truy cập nhanh hơn khi sử dụng Magic Remote và tính năng Magic Link mới. Người xem có thể truy cập ngay các dịch vụ yêu thích của họ như Netflix và Amazon Prime Video bằng cách nhấn phím chuyên biệt cho 2 kênh này trên điều khiển từ xa.

Hệ điều hành WebOS tân tiến nhưng đặc biệt thân thiện với người dùng

LG C8 OLED sở hữu bộ điều khiển giọng nói cải tiến như một phần của ThinQ AI, một công nghệ trí tuệ nhân tạo độc quyền mà LG mới bổ sung vào WebOS năm 2018. Dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT) và sử dụng các giao thức điều khiển chuẩn mở của ThinQ, TV có thể kết nối với các thiết bị khác hỗ trợ ThinQ. Đặc biệt với sự kết hợp giữa LG ThinQ và trợ lý ảo Google Assistant, dòng TV này không chỉ hiểu người dùng cần gì, mà còn hiểu người dùng nói gì, sau đó tương tác và hỗ trợ lại người dùng.

Công nghệ AI độc quyền ThinQ tạo nên sự khác biệt của LG C8 OLED so với các sản phẩm cùng phân khúc

Các tính năng khác như thực tế ảo 360 VR, chế độ hai màn hình hay Live Zoom, điều khiển đa năng Universal Control v.v. cũng là một vài trong số các công nghệ được trang bị trên dòng TV LG C8 OLED.

Mức giá xứng đáng với chất lượng khiến LG C8 OLED trở thành ông hoàng của các dòng TV cao cấp

Thêm nữa, lý do then chốt quyết định LG C8 OLED trở thành dòng TV số một là giá của mẫu TV này quá hợp lý so với chất lượng của chính nó (OLED C8 55 inch: 49.900.000 VNĐ; 65 inch: 88.900.000 VNĐ).

Ở cả 2 lựa chọn kích thước 55-65 inch, C8 đều đứng đầu. Chất lượng hình ảnh đỉnh cao so với mức giá không quá đắt đỏ khiến C8 đứng vững trên bảng xếp hạng của Techradar. Dù có nhiều mẫu TV OLED cùng kích cỡ khác trên thị trường, C8 của LG vẫn giành chiến thắng nhờ hiệu năng vượt trội và các tính năng thông minh độc quyền đến từ nhà sản xuất.