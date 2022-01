Lật tẩy những thủ đoạn “mê hồn trận” của tội phạm cá độ online

Để thu hút người chơi tham gia cá cược trực tuyến, các đường dây cá độ bóng đá, cờ bạc online đã dùng rất nhiều thủ đoạn.

Nhiều đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỉ bị triệt phá

Thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, thuộc Bộ Công an) phối hợp với công an các địa phương đã liên tục triệt phá những đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ. Qua đó, những thủ đoạn thu hút người chơi của loại tội phạm này cũng dần lộ rõ. Và việc triệt phá các đường dây cờ bạc cực kỳ khó khăn.

Một trang web cá cực trực tuyến có máy chủ ở nước ngoái, nhưng giao diện có tiếng Việt.

Như trong thời gian diễn ra EURO 2020, Copa America 2021 và Vòng loại World Cup 2022, qua hoạt động nghiệp vụ, Cục A05 đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá thông qua một trang web cá cược trực tuyến có máy chủ được đặt ở Mỹ. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 6/2021, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này lên đến trên 1.500 tỉ đồng.

Khi đó, Cục A05 đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm có liên quan. Ngoài nhiều tỉ đồng tiền mặt, xe ô tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại, nhiều chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động cá cước bóng đá qua mạng, cơ quan chức năng còn phát hiện đường dây tội phạm này hoạt động cho vay lãi nặng.

Các hình thức chơi đa dạng và trên nhiều vùng miền.

Trước đó, cũng qua trang web này, Cục A05 đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp 30 địa trên hai địa bàn này. Chỉ trong khoảng 9 tháng đầu năm 2020, số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm tội phạm đã vượt 3.000 tỉ đồng.

So với nhóm tội phạm ở Hà Nội thì nhóm tội phạm ở Đà Nẵng và Gia Lai còn nguy hiểm hơn khi có tàng trữ súng, đạn, kiếm bình và xịt hơi cay. Qua công tác đấu tranh, cơ quan công an cho biết, trong đường dây có nhiều đối tượng hình sự, hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi và hoạt động có tính chất xã hội đen.

Hay như giữa năm 2018, một đường dây cá độ bóng đá “khủng” tại TP.HCM thông qua một trang web có máy chủ tại Philippines cũng đã bị triệt phá. Căn cứ tài liệu thu nhập được, cơ quan chức năng xác định, từ năm 2015 đến thời điểm bị triệt phá, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc ước tính vào khoảng 2.000 tỉ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.

Không chỉ các trang web nói trên mà hàng loạt trang web cờ bạc trực tuyến khác cũng đang xuất hiện nhan nhản trên Internet, như gần đây mới phát hiện ra một đường dây đánh bạc cá độ bóng đá là AceWin8 (aw8vn.com). Tất cả các trang web này đều có điểm chung là nhà cái ở nước ngoài, có máy chủ cũng ở nước ngoài, với những hình thức cá cược trực tuyến, cá độ online, cá độ bóng đá và giao diện đa ngôn ngữ và có tiếng Việt để nhắm tới người chơi tại Việt Nam. Ngoài ra, họ còn sử dụng các đồng tiền ảo để giao dịch. Một số hình ảnh của website aw8vn.com mà chúng tôi tìm hiểu được.

Một số hình ảnh hình thức cá cược bóng đá.

Thậm chí với aw8vn.com, họ thuê cả hình ảnh của cầu thủ bóng đá nổi tiếng để PR thương hiệu. Trên trang web, họ tự tin giới thiệu rằng: “AceWin8 là thương hiệu lớn nhất châu Á trong công ty cá cược trực tuyến, cung cấp cho khách hàng thương hiệu thể thao, sòng bạc, xổ số và trò chơi hàng đầu châu Á”. Ngoài ra, đại lý này cam kết tốc độ nạp rút tiền rất nhanh và thường xuyên khuyến mãi 100%, nhân 2 lần số tiền nạp,…

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Các đối tượng là đại lý của đường dây cơ bạc đi tìm “con bạc” qua Zalo.

Nói thêm về thủ đoạn của các nhóm tội phạm nói trên, càng ngày thủ đoạn của các đối tượng điều hành các đường dây này càng trở nên tinh vi, biến tướng khó lường. Chúng có thể núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược.

“Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”, “đầu tư là chắc thắng”… là lời mời hấp dẫn đã thu hút hàng vạn người tham gia vào đường dây đánh bạc này. Để được cấp mã tham gia vào hệ thống, người chơi phải nộp tiền Việt để mua tiền ảo trên trang web do các đối tượng chỉ định.

Sau đó, người chơi sử dụng tiền kỹ thuật số tham gia cá cược trên không gian mạng do các đối tượng thiệt lập có đường link với nước ngoài. Hình thành ổ nhóm hình chóp có đối tượng cầm đầu và cấp dưới, đối tượng cấp dưới không biết được những người ở phía trên mình.

Các đối tượng cầm đầu còn tuyển dụng các tuyến dưới, có nhiệm vụ marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các người tham gia đặt cược. Ngoài việc quảng cáo trang web trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube,… thì các đối tượng còn tổ chức các sự kiện, mở các buổi hội thảo để quảng bá. Chúng sẵn sàng chi trả hoa hồng cao cho môi giới khi giới thiệu được người mới tham gia.

Những biến tướng khó lường và thủ đoạn tinh vi của các nhà cái trên không gian mạng, sử dụng máy chủ ở nước ngoài khiến các cơ quan chức năng không dễ để xử lý tận gốc.

