Cảnh báo: Tài khoản Facebook sẽ bị đóng nếu không làm điều này

Thứ Bảy, ngày 04/12/2021 10:00 AM (GMT+7)

Facebook đang thay đổi một số quy tắc và sẽ bắt đầu ép người dùng tuân thủ các quy tắc nhất định nếu không sẽ bị đóng tài khoản.

Việc bắt buộc là hoàn toàn đúng sau khi một số người đã được thông báo kích hoạt một tính năng trên dịch vụ mà nếu không, tài khoản đó sẽ bị đóng trong vòng 15 ngày. Điều này đang xảy ra với nhiều người trên khắp thế giới.

Báo cáo cho biết, Facebook đang làm điều này đặc biệt đối với những người có nhiều bạn bè hoặc những người mà mạng xã hội này coi là có ảnh hưởng. Bất kỳ ai không tuân thủ quy định mới trước ngày 17/12 sẽ không còn có thể truy cập Facebook.

Đây là một phần của tính năng Facebook Protect được công ty con của Meta bắt đầu được thử nghiệm vào năm 2018. Tính đến thời điểm hiện tại, Facebook cho biết khoảng 1,5 triệu người đã kích hoạt hệ thống này, và nó sẽ có sẵn trên toàn thế giới vào cuối năm nay.

Sau khi kích hoạt Facebook Protect, người dùng sẽ cần đến một mã gồm 6 chữ số để truy cập Facebook, và nó được tạo một cách ngẫu nhiên bởi nền tảng này. Những chữ số đó sẽ được dùng như là lớp xác thực đăng nhập thứ hai, hay còn gọi là xác thực hai yếu tố.

Như đã nói, ở thời điểm hiện tại hệ thống đang nhắm mục tiêu đến những người có lượng người theo dõi lớn. Bên cạnh đó còn có các nhà hoạt động nhân quyền, các quan chức chính phủ và các nhà báo. Đó là những người buộc phải kích hoạt Facebook Protect để ảo đảm an toàn. Có khả năng yêu cầu sẽ mở rộng đến tất cả người dùng trong tương lai.

Tuy khó chịu nhưng rõ ràng Facebook Protect là tính năng tốt và nên được thực hiện bởi tất cả người dùng mạng xã hội này. Bằng cách đó, mọi người sẽ có tài khoản an toàn nhất và ít có khả năng bị tấn công nhất. Nếu chưa kích hoạt tính năng này, người dùng có thể kích hoạt nó bằng cách vào menu, sau đó truy cập Settings > Security and Login và chọn Use two-factor authentication. Kể từ thời điểm được kích hoạt, người dùng sẽ yên tâm hơn trước các cuộc tấn công.

Nguồn: http://danviet.vn/canh-bao-tai-khoan-facebook-se-bi-dong-neu-khong-lam-dieu-nay-5020214129595470.htm