Làm thế nào biết mật khẩu Facebook của bạn có bị lộ hay không?

Chủ Nhật, ngày 14/07/2019 08:20 AM (GMT+7)

Nếu bạn lo lắng về một mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào Facebook, hay một website nào đó đã bị lộ? Nhất là khi đang có một loại virus hay mã độc nào đó đang hoành hành? Hai trang web sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu xem mật khẩu của bạn đã bị lộ hay chưa.

Have I been pwned?

Bật trình duyệt của bạn lên và vào trang web Have I been pwned? Trang web hoạt động bằng cách quét địa chỉ email của bạn để xem liệu email của bạn có bị sử dụng tại bất kỳ trang web nào liên quan đến vi phạm dữ liệu hay không. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút pwned (Hình A).

Cuộn xuống và trang web sẽ liệt kê các website bị hack nào có địa chỉ email của bạn. Điều này không có nghĩa là mật khẩu của bạn đã bị rò rỉ hoặc bị hack, chỉ đơn thuần là địa chỉ email của bạn đã được phát hiện tại một trang web vi phạm. Hãy đọc kỹ mô tả của từng vi phạm. Trong một số trường hợp, trang web có thể buộc người dùng đặt lại mật khẩu. Nếu bạn không chắc chắn, bạn nên đăng nhập vào trang web đó và đặt lại mật khẩu của mình (Hình B).

Ngoài việc giúp bạn tìm thấy có website bất hợp pháp nào dùng địa chỉ email của bạn không, Have I been pwned còn cung cấp thông tin về các vi phạm nói chung. Trang web liệt kê các vụ vi phạm dữ liệu lớn nhất cũng như các vi phạm gần đây. Bạn có thể tìm kiếm theo tên miền để xem. Bạn có thể đăng ký một dịch vụ thông báo để được cảnh báo nếu địa chỉ email của bạn bị bắt gặp vi phạm mới (Hình C).

Firefox Monitor

Firefox Monitor là một trang web khác hiển thị các website vi phạm dữ liệu đã có địa chỉ email của bạn. Bạn không cần phải dùng trình duyệt Firefox mới sử dụng được Firefox Monitor mà bạn có thể truy cập dịch vụ từ bất kỳ trình duyệt nào, chẳng hạn như Chrome hoặc Microsoft Edge. Firefox Monitor nhận được dữ liệu vi phạm trực tiếp từ Have I been pwned? Hãy nhập địa chỉ email của bạn vào trường thích hợp và nhấp vào nút để Kiểm tra Vi phạm (Hình D).

Đáp lại, trang hiển thị mọi website vi phạm trong đó chứa địa chỉ email của bạn. Nhấp vào liên kết (More About This Breach) để biết thêm về một vụ vi phạm cụ thể (Hình E).

Tại Firefox Monitor, bạn có thể đăng ký cảnh báo vi phạm, mặc dù điều đó đòi hỏi bạn phải có tài khoản Firefox. Để thiết lập tính năng này, nhấp vào nút Đăng ký Cảnh báo (Sign Up For Alerts) ở cuối trang Firefox Monitor. Tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản Firefox của bạn. Nhấp vào nút Manage Email Addresses. Nhớ tich vào ô Send Breach Alerts to The Affected Email Address. (Hình F).