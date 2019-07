Khó khăn về tài chính, VTC Now phải tạm dừng cung cấp dịch vụ

Thứ Sáu, ngày 05/07/2019 10:00 AM (GMT+7)

VTC Now, ứng dụng truyền hình OTT đạt hơn 1,3 triệu lượt tải từ hồi ASIAD 2018 đã phải tạm dừng cung cấp dịch vụ từ đầu tháng 6 đến nay do những khó khăn về tài chính, dự kiến ứng dụng sẽ hoạt động trở lại vào cuối tháng 7.

Ứng dụng VTC Now đang gián đoạn dịch vụ trong một thời gian dài.

Từ đầu tháng 6/2019, nhiều độc giả đã phản ánh ứng dụng VTC Now luôn trong tình trạng không thể truy cập được, cả trên ứng dụng di động, cũng như trên box VTC Now. Độc giả Lê Văn Việt (TP.Hưng Yên) cho biết, toàn bộ hệ thống VTC Now bị đình trệ từ vài tháng nay, gián đoạn tất cả các nội dung. Hiện chỉ còn mỗi kênh YouTube VTC Now là vẫn hoạt động nhưng cũng tắt bình luận của khán giả và không cho comment ở bất kỳ video nào.

“Việc chuyển về hợp tác với một đơn vị trong nước sẽ giúp VTC Now giảm bớt gánh nặng về đầu tư, cũng như có những bước đi dài hơi hơn. Thời điểm này Đài VTC đang gặp khó khăn rất lớn về tài chính, cũng như không nắm giữ về công nghệ nên mất đi những lợi thế khi phát triển dịch vụ nội dung trên môi trường số”, nguồn tin này cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, làm nội dung trên OTT ở Việt Nam hiện nay chưa có đơn vị nào có lãi, do đó việc làm sao để có thể phát triển dài hơi rất cần phải tính toán đến các khả năng để tăng doanh thu. Sắp tới VTC Now sẽ hợp tác với đối tác trong nước để phát triển nhiều nội dung tương tác, tính tới phương án thu phí dịch vụ trên VTC Now sớm hơn dự kiến để tăng khả năng doanh thu.

Thông tin Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC gặp khó khăn về tài chính được nhiều nhân viên của Đài này chia sẻ từ đầu năm 2019. Vào ngày 1/7/2019 vừa qua, Giám đốc Đài VTC đã gửi một bức tâm thư tới toàn bộ nhân viên của Đài. Theo nội dung bức thư này, đến hết quý I/2019 Đài đã mất cân đối thu chi trầm trọng, kinh phí chi cho sản xuất bị thu hẹp, Đài vẫn chưa trả được tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động, chưa nộp thuế cho nhà nước, tiền điện, nước, tiền ăn trưa và đặc biệt là 3 tháng tiền lương của người lao động.

Tuy nhiên, Giám đốc Đài VTC đã hứa, không lâu nữa căng thẳng về tài chính cho hoạt động sản xuất và tiền lương của người lao động sẽ được giải quyết, các khoản nợ phát sinh trong những năm gần đây cũng sẽ được thanh toán.