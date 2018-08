Ứng dụng VTC Now trực tiếp ASIAD 18 bất ngờ lên ngôi số 1 trên Google Play

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 10:15 AM (GMT+7)

Internet Sự kiện:

Ngoài những bình luận cảm ơn và khen ngợi, ứng dụng VTC Now cũng đang nhận phải không lời chê bai bởi chất lượng truyền dẫn.

Sáng 25/8, ứng dụng VTC Now của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã chính thức nắm giữ vị trí số 1 trên kho ứng dụng Google Play, vượt qua những ứng dụng đã thống lĩnh bảng xếp hạng Google Play lâu nay như TikTok, Zing MP3, Hago hay B612,...

VTC Now giữ vị trí số 1 trên Google Play.

Đây là một sự bức phá ngoạn mục, bởi trước khi VTC có bản quyền ASIAD 2018 thì ứng dụng VTC Now dường như không được mấy người biết đến. Kể từ khi VTC có bản quyền ASIAD 2018 (ngày 21/8) thì VTC Now đã nhanh chóng vươn lên vị trí 25 trên Goolge Play vào ngày 22/8, rồi vị trí thứ 2 vào đêm 24/8 và giờ đây là vị trí số 1.

Người dùng tải ứng dụng VTC Now để xem trực tiếp các màn tranh tài của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, trong đó có các trận cầu của U23 Việt Nam. Sắp tới đây là trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria lúc 19h30 tối 27/8 ở tứ kết môn bóng đá nam.

Giao diện ứng dụng VTC Now trên di động.

Hiện, VTC đang nhận được hơn 100.000 lượt tải trên Google Play và có điểm đánh giá trung bình 4,3 (thấp hơn so với 4,5 điểm vào ngày 22/8). Nhận xét bên dưới phần mô tả ứng dụng VTC Now, nhiều người gửi lời cảm ơn VTC đã mang ASIAD 2018 về Việt Nam. Tuy nhiên cũng có không ít bình luận góp ý VTC Now bị giựt, lag khi xem qua mạng.

"Xem giật quá là giật, rất khó chịu. Web thì sập, tải app cũng chẳng xem được. Nếu có tiền mua bản quyền thì phải có tiền nâng cấp hạ tầng chứ", người dùng Vũ Dương góp ý.

"Cứ lúc xem U23 là lỗi. Bó tay. Chưa đáp ứng nhu cầu xem online", tài khoản Gansta Boss viết.

Trong khi đó, tài khoản phonethong bình luận: "Ứng dụng này quá tuyệt vời. Tôi là người Lào nhé. Mình dùng các ứng dụng đài truyền hình Thái Lan và Lào, ứng dụng nào cũng truy cập rất chậm, mà ứng dụng này xem live rất mượt mà. Tuyệt vời quá tuyệt vời".

Theo quan sát của PV, hiện người dùng di động không thể truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của VTC tại địa chỉ vtc.gov.vn để xem các nội dung của nhà đài này, dù sử dụng chế độ Desktop site. Thay vào đó, khi sử dụng trình duyệt di động truy cập vào vtc.gov.vn, người dùng sẽ bị chuyển hướng sang trang tải ứng dụng VTC Now.