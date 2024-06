iOS 18 giúp việc tắt iPhone chưa bao giờ dễ hơn

Một trong những tính năng bổ sung vừa được phát hiện ở iOS 18 là nút tắt nguồn được đặt trong Control Center được thiết kế lại. Như ảnh chụp màn hình của iOS 18 beta hiển thị cho thấy, một công tắc tắt hiện nằm ở góc trên cùng bên phải của Control Center, có thể dễ dàng truy cập khi người dùng vuốt xuống từ góc đó của điện thoại để truy cập các điều khiển.

Nút tắt nguồn có thể truy cập dễ dàng từ Control Center.

Hiện tại, để tắt iPhone của mình, người dùng sẽ phải thực hiện bằng cách nhấn và giữ nút bên cạnh và một nút âm lượng. Riêng những mẫu iPhone có nút Home như iPhone SE vẫn sử dụng thao tác nhấn giữ đơn giản ở nút nguồn để truy cập vào việc tắt máy. Với thay đổi iOS 18 này, người dùng sẽ luôn có quyền truy cập nhanh vào lệnh tắt nguồn.

Điều này tương tự với một số giao diện Android nhất định như Android 14 của Google hoặc One UI 6 c cho điện thoại Galaxy của Samsung. Các điện thoại Android khác, chẳng hạn như điện thoại do OnePlus sản xuất, cũng yêu cầu kết hợp nút nguồn và âm lượng hoặc sẽ kích hoạt trợ lý kỹ thuật số của chúng trước khi người dùng nhấn và giữ nút nguồn, nhưng sẽ chuyển sang menu tắt nguồn nếu người dùng tiếp tục giữ nút này.

Thật tốt khi thấy Apple đơn giản hóa nút tắt nguồn iPhone, nhưng phương pháp đơn giản nhất có lẽ vẫn chỉ là liên kết lệnh tắt nguồn với một lần nhấn và giữ nút nguồn. Nhưng lệnh đó hiện thuộc về Siri và trợ lý ảo này đã nhận được bản nâng cấp được hỗ trợ bởi Apple Intelligence, vì vậy khó có khả năng Apple sẽ sớm thay đổi quyết định.

Nhiều tính năng mới khiến iOS 18 thêm thú vị.

iOS 18 cũng sẽ bổ sung các tính năng như ứng dụng Ảnh được làm lại, thông báo sạc chậm và các tùy chọn tùy chỉnh mới cho màn hình chính và màn hình khóa trên các mẫu iPhone tương thích. Phiên bản công khai của hệ điều hành này dự kiến sẽ xuất hiện chính thức vào khoảng tháng 9 năm nay, cùng sự xuất hiện của loạt iPhone 16.

