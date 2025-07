Trên tay Galaxy Z Flip 7 FE giá "mềm", chỉ từ 22,99 triệu đồng

Qua đánh giá nhanh, chiếc Galaxy Z Flip 7 FE có thiết kế và trải nghiệm rất giống với Galaxy Z Flip 6 của năm ngoái. Thiết bị này chạy bộ xử lý Exynos và có dung lượng bộ nhớ thấp hơn.

Nhìn từ xa, Galaxy Z Flip 7 FE gần như không thể phân biệt được với Galaxy Z Flip 6. Cả hai đều có cùng kích thước, thiết kế dạng gập vỏ sò và kích thước màn hình ngoài là 3,4 inch.

Tuy nhiên, Galaxy Z Flip 7 FE có một sự thay đổi tinh tế: mặt kính phía sau có bề mặt bóng, tạo cảm giác phản chiếu nhiều hơn một chút so với mặt sau nhám của Galaxy Z Flip 6. Màn hình bên trong Galaxy Z Flip 7 FE vẫn là AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz, cho cảm giác mượt mà và sáng rõ.

Bản lề của máy hoạt động khá mượt mà, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn mặc dù được gắn mác Galaxy Z Flip FE. Tuy nhiên, thiết bị không có viền mỏng hơn hay màn hình phụ lớn hơn như Galaxy Z Flip 7 thông thường.

Galaxy Z Flip 7 FE sở hữu cụm camera kép tương tự như trên Galaxy Z Flip 6 và Galaxy Z Flip 7: cảm biến chính 50 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Máy cũng có camera trước 10 MP nằm ở màn hình trong.

Chế độ FlexCam vẫn được tích hợp, cho phép chống điện thoại ở một góc và chụp rảnh tay, màn hình ngoài hỗ trợ xem trước trực tiếp để chụp ảnh selfie — một tính năng được người hâm mộ yêu thích.

Bên trong điện thoại màn hình gập là chip Exynos 2400 của Samsung, kết hợp với RAM 8 GB. Người dùng có thể chọn phiên bản bộ nhớ trong 128 GB hoặc 256 GB — không có tùy chọn 512 GB.

Qua thử nghiệm nhanh, giao diện của máy phản hồi nhanh. One UI 8 mang đến các tính năng của Android 16 và Gemini AI, bao gồm tích hợp màn hình ngoài như Now Brief mới và điều khiển bằng giọng nói rảnh tay.

Galaxy Z Flip 7 FE sở hữu viên pin 4.000 mAh, nhỏ hơn một chút so với viên pin 4.300 mAh của Galaxy Z Flip 7 thông thường. Samsung tuyên bố, máy có thể hoạt động trọn vẹn một ngày.

Sạc có dây được giới hạn ở mức 25W, bao gồm sạc nhanh không dây và tính năng Wireless PowerShare. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần mua thêm bộ sạc riêng vì không có bộ sạc kèm theo trong hộp.

Với giá dự kiến tại Việt Nam là từ 22,99 triệu đồng (phiên bản 128GB), Galaxy Z Flip 7 FE không phù hợp với nhiều người dùng phổ thông tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, mức giá này đáng thử vì thấp hơn đáng kể so với Galaxy Z Flip 7 - từ 28,99 triệu đồng (bản 256GB).