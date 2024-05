Đột phá với pin nước lưu trữ nhiều năng lượng hơn cả lithium-ion

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một loại pin nước mới có khả năng lưu trữ năng lượng vượt trội so với pin lithium-ion truyền thống. Không chỉ hiệu quả hơn, loại pin này còn được đánh giá là an toàn hơn đáng kể so với "người tiền nhiệm" vốn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Pin nước mới do Trung Quốc nghiên cứu có thể lưu gấp đôi năng lượng so với Li-ion.

Điểm đặc biệt của loại pin mới này nằm ở việc bổ sung bromua vào dung dịch điện phân, giúp tăng gấp đôi mật độ năng lượng mà không ảnh hưởng đến tính an toàn. Nhờ đó, pin nước có thể lưu trữ lượng năng lượng tương đương, thậm chí vượt trội so với pin lithium-ion, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng bước đột phá này sẽ thúc đẩy việc ứng dụng pin nước trên quy mô lớn, thay thế cho pin lithium-ion vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước đó, vào năm 2022, bang California (Mỹ) đã có kế hoạch sử dụng pin nước trong hệ thống điện của mình.

Đây được coi là một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các giải pháp lưu trữ năng lượng sạch và an toàn hơn.

