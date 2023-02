ChatGPT nói gì khi CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng nói AI này "như người học lỏm"

ChatGPT là AI chatbot do OpenAI phát triển, đang "nổi đình nổi đám" trong giới công nghệ toàn cầu. AI này được đánh giá là đưa ra những câu trả lời rất giống người, thông minh, thú vị nhưng hệ lụy là còn đó nhiều thông tin sai lệch, thậm chí "lươn lẹo" chỉ để thỏa lòng người dùng. Hiện, các dịch vụ của OpenAI chưa khả dụng tại Việt Nam, đồng nghĩa ChatGPT cũng không thể sử dụng tại Việt Nam một cách chính thức. Khi truy cập vào dịch vụ ChatGPT tại địa chỉ https://chat.openai.com, người dùng Internet Việt Nam có thể nhấn Sign Up để đăng ký tài khoản bằng email nhưng khi đăng nhập sẽ nhận phải thông báo "OpenAI's services are not available in your country". Để đăng ký tài khoản ChatGPT tại Việt Nam, người dùng phải đáp ứng được hai điều kiện quan trọng, đó là: Chuyển địa chỉ IP hiện tại sang một quốc gia khác khả dụng với ChatGPT (chẳng hạn dùng phần mềm VPN chuyển IP sang Mỹ), và phải có số điện thoại tại quốc gia khả dụng với ChatGPT để xác thực tài khoản.