Cách xem nơi bạn sống nằm ở đâu trên Trái Đất vào thời kỳ khủng long

Theo BGR, Dinosaur Pictures là một trang web mới được ra mắt, nó là một bản đồ cho phép người dùng xác định chính xác nơi họ muốn đã từng nằm ở vị trí nào trên Trái Đất trong thời kỳ khủng long còn tồn tại, cũng như trong các khoảng thời gian cổ đại khác.

Ngoài ra, bản đồ cũng cho thấy cách các lục địa đã dịch chuyển ra sao kể từ thời Trái Đất cổ đại. Thậm chí, còn thể hiện rõ cách mà các lớp băng đã bao phủ các vùng đất trong suốt bề dài lịch sử hàng trăm triệu năm trên hành tinh chúng ta.

Theo cựu kỹ sư Ian Webster của Google, người đứng sau dự án Dinosaur Pictures, cho biết bản đồ thú vị này được tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu và các nghiên cứu từ Đại học Bắc Arizona.

Thành phố Biên Hòa vào 600 triệu năm trước được bao phủ bởi đại dương.

Dinosaur Pictures được đánh giá là một phần mềm chuyên sâu có mục đích thể hiện rõ ràng quá trình Trái Đất cổ đại đã phát triển và thay đổi như thế nào để trở thành hành tinh mà chúng ta biết và nhìn thấy ngày nay. Bên cạnh đó là cả sự sống thời cổ đại đã từng phát triển ra sao.

Để sử dụng bản đồ, bạn chỉ cần truy cập vào trang web này. Ở phần đầu của trang web sẽ có một menu xổ xuống có tên “What did Earth look like … years ago?”, menu này cho phép bạn chọn xem bề mặt Trái Đất qua các mốc thời điểm khác nhau, với số 0 là thời điểm hiện tại và xa xưa nhất là 750 triệu năm trước.

Ở bên trái, sẽ có một khung nhập vị trí địa lý mà bạn muốn xem qua các thời kỳ cổ đại (chẳng hạn như Đồng Nai hoặc TP. HCM). Khi đó sẽ có một điểm ghim màu đỏ xuất hiện để bạn dễ dàng xác định vị trí.

Nếu muốn xem các thời điểm đáng nhớ của Trái Đất, sẽ có menu “Jump to …” nằm ở phía phải trang web, bấm vào bạn sẽ thấy những thời điểm như First Green Algae (thời điểm đầu tiên tảo xanh xuất hiện trên Trái Đất), First Shell (thời điểm những vỏ ốc đầu tiên có mặt trên lục địa) hoặc First Dinosaurs (thời điểm khủng long bắt đầu xuất hiện trên mặt đất) và nhiều hơn nữa. Đồng thời, người xem sẽ được cung cấp thông tin cụ thể về từng thời điểm xuất hiện ở góc dưới bên trái trang web.

Về thao tác, người dùng có thể sử dụng chuột để xoay, lăn chuột để thu phóng mô hình Trái Đất và dùng phím mũi tên qua lại để chuyển đổi cái nhìn các mốc thời kỳ lịch sử.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/cach-xem-noi-ban-song-nam-o-dau-tren-trai-dat-vao-thoi-ky-khung-lo...Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/cach-xem-noi-ban-song-nam-o-dau-tren-trai-dat-vao-thoi-ky-khung-long-c61a28056.html