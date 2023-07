Cách kiểm tra Facebook có bị hack hay không năm 2023

Với sự phát triển của công nghệ, tội phạm mạng ngày càng nghĩ ra nhiều chiêu trò tinh vi để hack Facebook, tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là gửi liên kết giả mạo qua Messenger, đăng các nội dung gây tò mò và dụ người dùng nhấp vào xem…

Cách kiểm tra tài khoản Facebook có bị hack hay không

Điều đầu tiên và dễ nhận biết nhất chính là việc trên trang Facebook cá nhân xuất hiện các bài đăng không rõ nguồn gốc (không phải do bạn đăng), mời chào mua bán sản phẩm, chơi game, vay tiền…

Bên cạnh đó, nếu bạn nhận được email thông báo số điện thoại, email liên kết với Facebook đã được thay đổi thì nhiều khả năng tài khoản đã bị hack.

Khi vẫn còn khả năng truy cập, bạn hãy mở Facebook và truy cập vào Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Login and security (bảo mật và đăng nhập) - Where You're Logged In (nơi bạn đăng nhập) và nhấn See More (xem thêm).

Đăng xuất tài khoản Facebook khỏi các thiết bị lạ. Ảnh: TIỂU MINH

Tại đây, Facebook sẽ hiển thị những nơi bạn đã đăng nhập và đăng nhập bằng thiết bị nào. Nếu xuất hiện thiết bị lạ, người dùng hãy bấm vào biểu tượng ba chấm ở dòng đó và chọn Log out (đăng xuất), sau đó đổi mật khẩu ngay lập tức.

Một cách khác để nhận biết tài khoản Facebook có bị hack hay không đó là kiểm tra lịch sử mua hàng. Đầu tiên, bạn hãy vào Settings and Privacy (cài đặt và quyền riêng tư) - Settings (cài đặt) - Orders and payments (đơn đặt hàng và thanh toán) và kiểm tra lại toàn bộ hoạt động mua sắm.

Người dùng thậm chí còn có thể kiểm tra phần Ads Payments (thanh toán quảng cáo) để xem liệu tin tặc có mua quảng cáo hay không.

Nếu nhận thấy bất kỳ khoản phí gian lận nào, bạn có thể thông báo cho bộ phận Hỗ trợ của Facebook về các khoản phí đó.

Gửi yêu cầu nhờ Facebook hỗ trợ. Ảnh: TIỂU MINH

Cách bảo mật tài khoản Facebook

- Đặt mật khẩu mạnh: Đây là cách tốt nhất để bảo vệ tài khoản Facebook. Theo đó, mật khẩu mạnh phải có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và các ký tự đặc biệt. Bên cạnh đó, người dùng cũng nên sử dụng các trình quản lý mật khẩu để tránh trường hợp quên mật khẩu.

Đặt mật khẩu mạnh cho Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

- Bật thông báo đăng nhập: Mỗi khi có thiết bị lạ đăng nhập tài khoản, Facebook sẽ ngay lập tức gửi thông báo đến điện thoại hoặc email. Để kích hoạt, bạn hãy vào Settings (cài đặt) - Security and login (bảo mật và đăng nhập) - Setting up extra security (tăng cường bảo mật) - Get alerts about unrecognized logins (nhận cảnh báo về những lần đăng nhập lạ).

Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập lạ. Ảnh: TIỂU MINH

- Kích hoạt tính năng xác thực hai lớp: Cũng trong phần cài đặt bảo mật, người dùng nên kích hoạt thêm tính năng xác thực hai yếu tố. Sau này mỗi khi đăng nhập, ngoài việc nhập mật khẩu thì bạn cần phải nhập thêm mã xác thực được gửi thông qua email, tin nhắn hoặc các ứng dụng tạo mã xác thực.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố trên Facebook. Ảnh: TIỂU MINH

Để hạn chế bị hack tài khoản trong tương lai, người dùng nên hạn chế nhấp vào các liên kết được gửi qua Messenger hoặc trên Timeline (dòng thời gian). Đồng thời không đăng nhập tài khoản trên các trang web lạ (có giao diện giống với Facebook) để tránh bị đánh cắp thông tin.

Như vậy là Kỷ Nguyên Số đã hướng dẫn hoàn tất cách kiểm tra Facebook có bị hack hay không. Hãy nhớ rằng không có gì an toàn 100% nhưng với những bước thiết lập bên trên, tài khoản Facebook của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

