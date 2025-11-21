Bản đồ hỗ trợ người dân vùng lũ gửi tọa độ để xin nhận cứu trợ

Cập nhật trên trang thongtincuuho.org diễn ra trong bối cảnh mưa lớn diện rộng và nước lũ dâng cao, khiến nhiều khu vực tại Khánh Hòa, Đắk Lăk, Gia Lai, Phú Yên (cũ) và Bình Định (cũ) ngập sâu, với số điểm cần trợ giúp tăng lên theo giờ.

Khác với các đợt cứu trợ trước, lần này, dự án "mở form" để người dân điền trực tiếp. Theo lập trình viên Từ Tất Huân, nền tảng trước đây tập trung vào trực quan hóa thông tin, tạo bản đồ nhiệt để cộng đồng hình dung nơi nào cần giúp đỡ. Nay dự án bước sang giai đoạn hai với một số nâng cấp về luồng xử lý dữ liệu, từ đó có thể đấu nối với các đội cứu hộ.

Lời kêu cứu của người dân vùng lũ Khánh Hòa được chia sẻ trên bản đồ thông tin cứu hộ. Ảnh: Chụp màn hình

"Chỉ khi đấu nối đầy đủ luồng như vậy, việc mở form để người dùng chủ động gửi tin mới thực sự có ý nghĩa", anh nói, bày tỏ kỳ vọng có thể góp phần giúp người dân sớm nhận được sự hỗ trợ trực tiếp.

Nhóm khuyến nghị người cần giúp đỡ ưu tiên điền thông tin được xử lý nhanh và chính xác nhất. Người đang mắc kẹt có thể truy cập bản đồ, chọn "lấy vị trí hiện tại" để hệ thống tự xác định tọa độ. Người ở xa muốn nhập hộ thông tin có thể chuyển sang "chế độ tọa độ" và lấy link Google Maps hoặc tọa độ thủ công. "Dữ liệu sau khi gửi sẽ được xử lý ngay và cập nhật trực tiếp lên bản đồ, hạn chế tình trạng tin nhắn bị trôi hoặc bỏ sót", nhóm chia sẻ.

Mai Anh, thành viên đội phát triển, cho biết dữ liệu từ bản đồ được chia sẻ trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc và lực lượng quân đội tại các tỉnh để phục vụ công tác ứng cứu. "Các đơn vị đang triển khai cứu hộ theo tuyến và khu vực, do số lượng điểm cần hỗ trợ quá nhiều", cô cho hay.

Người dân Nha Trang được lực lượng chức năng hỗ trợ qua dòng nước xiết. Ảnh: Bùi Toàn

Bản đồ thongtincuuho.org được phát triển bởi ba kỹ sư Từ Tất Huân, Đặng Long và Nguyễn Thị Mai Anh. Ban đầu, nhóm xây dựng hệ thống để hiển thị các điểm ngập, ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Đầu tháng 10, khi Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng hứng chịu mưa lớn và ngập nặng, dự án chuyển hướng hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động. AI được sử dụng để thu thập và xử lý các bài đăng, bình luận trên mạng xã hội, xác định vị trí, mức độ và tình hình thực tế, sau đó phân loại dữ liệu để hiển thị lên bản đồ. Nhờ vậy, lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng khoanh vùng "điểm nóng" - nơi có nhiều lời kêu cứu, hoặc phát hiện "điểm lạnh" - khu vực chưa có thông tin phản hồi, từ đó đưa ra phương án ứng cứu phù hợp.

Hệ thống sau đó phát huy hiệu quả trong việc cập nhật điểm cần cứu trợ tại Huế và Đà Nẵng cuối tháng 10, khi mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao. Hiện nhóm phát triển dự án tiếp tục nâng cấp và sử dụng bản đồ để cứu trợ người dân khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tới tối 20/11, mưa lũ đã làm 41 người chết, 9 người mất tích, khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập. Các địa phương chịu thiệt hại gồm Đăk Lăk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Huế và Đà Nẵng.