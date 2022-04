4 lưu ý cần nhớ khi lấy số thứ tự làm CCCD gắn chip

Mới đây, Công an quận Tân Phú đã bổ sung thêm tính năng cho phép người dân lấy số thứ tự làm CCCD gắn chip thông qua Zalo, giúp tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Tuy nhiên, hiện vẫn có khá nhiều người nhập dữ liệu sai cú pháp nên chưa nhận được số thứ tự.

Cách lấy số thứ tự làm CCCD gắn chip qua Zalo. Ảnh: TIỂU MINH

Trong bài viết này, Kỷ Nguyên Số sẽ đề cập đến các vấn đề mà người dân cần lưu ý khi lấy số thứ tự làm CCCD gắn chip.

- Việc tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân (CCCD) chỉ áp dụng đối với người dân thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú tại quận Tân Phú.

- Trong phần khai báo thông tin cá nhân, bạn cần nhập ngày tháng năm sinh theo cú pháp ngày/tháng/năm, ví dụ 14/02/1990.

- Mã số định danh cá nhân là dãy số gồm 12 số được in trên CMND (loại 12 số) hoặc mục số 4 trên tờ giấy do công an phường cung cấp. Người dân có thể xin mã số định danh tại công an phường nơi mình đang sinh sống.

- Hệ thống lấy số thứ tự sẽ được tắt vào chiều thứ Bảy và Chủ nhật, sau đó mở lại vào sáng thứ Hai hàng tuần. Mỗi ngày sẽ cấp 120 số, nếu nhận được thông báo đã phát hết số, bạn vui lòng quay lại vào ngày hôm sau (bắt đầu từ 0 giờ).

Nhập thông tin cá nhân theo đúng cú pháp hướng dẫn. Ảnh: TIỂU MINH

Trong trường hợp không sử dụng smartphone hoặc Zalo, người dân vẫn có thể đến trực tiếp trụ sở công an quận để được hỗ trợ. Hiện tại cơ quan chức năng đang ưu tiên cấp CCCD cho người cao tuổi và công dân sinh năm 2004, 2007 để chuẩn bị thi THCS, THPT.

Khi đã được cấp số thứ tự, bạn hãy đến trực tiếp trụ sở công an quận Tân Phú để hoàn tất thủ tục. Lưu ý, số thứ tự làm CCCD chỉ có giá trị trong ngày.

Tương tự, tài khoản Zalo của công an quận Phú Nhuận, Thành phố Thủ Đức cũng đều đăng tải các thông tin về địa điểm, thời gian làm việc tiếp nhận làm CCCD cho người dân trên địa bàn... Đặc biệt, các quận còn triển khai nhiều điểm lưu động và cập nhật liên tục, đầy đủ trên Zalo.

Nhờ đó, người dân kịp thời nắm bắt thông tin, tránh việc đi lại nhiều lần, giảm thiểu phiền hà và hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi người dân đến làm CCCD.

