2 cách bảo mật tài khoản TikTok ít người biết

Thứ Hai, ngày 13/04/2020 16:17 PM (GMT+7)

Số lượng người dùng TikTok ngày càng tăng cao và điều này đã khiến nó trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.

Theo báo cáo của công ty phân tích Sensor Tower vào cuối năm 2019, TikTok đã có hơn 1,5 tỉ lượt tải trên Google Play và App Store. Con số này đang không ngừng tăng lên, đặc biệt là trong mùa dịch COVID-19, khi mà hầu hết mọi người đều phải làm việc tại nhà.

TikTok ngày càng được nhiều người sử dụng. Ảnh: Internet

1. Kích hoạt tính năng cảnh báo bảo mật

Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng TikTok và chuyển sang mục Me, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải và chọn Manage my account. Tại đây, bạn sẽ thấy rất nhiều thông tin cá nhân bao gồm My TikCode, Phone Number, Email, Password, tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta chỉ cần quan tâm đến mục Security.

TikTok liên tục cải thiện và bổ sung các tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu ai đó cố tình truy cập vào tài khoản của bạn khi không được phép, TikTok sẽ hiển thị cảnh báo tại mục Security alerts. Tương tự như Facebook và WhatsApp, ứng dụng cũng liệt kê danh sách các thiết bị đang đăng nhập tài khoản tại mục Your devices.

Khi phát hiện những điều bất thường, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị lạ. Đồng thời thay đổi mật khẩu để đảm bảo việc này không xảy ra một lần nữa.

Cảnh báo các dấu hiệu bất thường khi tài khoản bị xâm nhập. Ảnh: MINH HOÀNG

2. Cài đặt bảo mật và quyền riêng tư

Để bảo mật tài khoản tốt hơn, bạn hãy quay trở lại phần cài đặt ban đầu và chọn Privacy and safety.

Tiếp theo, bạn hãy kích hoạt tùy chọn Private account, việc này sẽ buộc mọi người gửi cho bạn một yêu cầu theo dõi, giống như trên Instagram, trước khi họ có thể xem video được bạn tải lên hoặc thích.

Bảo vệ tài khoản tốt hơn trước người lạ. Ảnh: MINH HOÀNG

Tùy chọn thứ hai cần kích hoạt là Suggest your account to others, điều này rất hữu ích nếu bạn muốn có nhiều người theo dõi trên TikTok. Một khi được kích hoạt, TikTok sẽ sử dụng công cụ đề xuất để hiển thị tài khoản của bạn cho những người đang quan tâm đến các nội dung tương tự.

Mục Safety sẽ là nơi hiển thị các cài đặt để bảo vệ dữ liệu, đơn cử như ai có thể tải xuống video của bạn, ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn, ai có thể để lại nhận xét...

Lọc các bình luận nhạy cảm trên TikTok. Ảnh: MINH HOÀNG

Để hạn chế các bình luận gây khó chịu, bạn hãy vào mục Comment filters, tạo danh sách các từ khóa cần chặn, ví dụ như những từ khóa lạm dụng hoặc nhạy cảm. Tất cả những bình luận có chứa từ khóa nằm trong danh sách chặn sẽ được tự động ẩn đi.

