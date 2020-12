"Tiểu tam sang nhất xứ Hàn" 14 tuổi thi sắc đẹp, bị dị nghị vì body phổng phao

Kim So Yeon hiện tại đã bước sang tuổi 40 nhưng vẫn được nhận xét là xinh đẹp và ngày càng gợi cảm.

Kim So Yeon đảm nhận vai chính trong bộ phim đang "gây bão" mang tên "Penthouse".

Tên tuổi của Kim So Yeon đang ngày một được chú ý khi bộ phim "Penthouse" tạo được hiệu ứng với công chúng. Trong phim, người đẹp sinh năm 1980 đảm nhận vai Cheon Seo Jin - con gái của chủ tịch tập đoàn Cheong Ah, giàu có, xinh đẹp nhưng phô trương và kiêu ngạo. Dù có mối quan hệ bất chính với người đàn ông có vợ nhưng Cheon Seo Jin vẫn không lấy làm xấu hổ khi trở thành "tiểu tam".

Mặc dù là "tiểu tam" nhưng nhân vật của Kim So Yeon vẫn là người phụ nữ có quyền lực.

Kim So Yeon nổi tiếng từ khi mới 14 tuổi và được chú ý nhờ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Khi tham gia bộ phim đầu tiên "Dinosaur Teacher" (1994) Kim So Yeon mới chỉ học trung học. So với bạn bè cùng tuổi, Kim So Yeon trưởng thành hơn bởi vậy cô có thể dễ dàng hóa thân vào những vai ở độ tuổi đôi mươi.

Tuy nhiên cũng vì vẻ ngoài hơn tuổi cô từng bị dị nghị vì phổng phao. Hiện tại, Kim So Yeon đã bước sang tuổi 40 nhưng được nhận xét là "lão hóa ngược" ngày càng trẻ trung, gợi cảm.

Ở độ tuổi 14, 15 Kim So Yeon có thể đóng những vai 20 tuổi do ngoại hình trưởng thành.

Cách trang điểm những năm 90 cũng khiến Kim So Yeon già dặn hơn so với tuổi thật.

Đến bác sĩ da liễu

Trong một số chương trình thực tế, khi phải xuất hiện với gương mặt mộc, Kim So Yeon khiến tất cả ngỡ ngàng khi có làn da đẹp không tì vết. Người đẹp chia sẻ, bí quyết của cô là nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu. Kim So Yeon khẳng định, hiện tại làn da của cô khó có thể hoàn hảo khi phải làm việc bận rộn không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Do đó, cô đến bác sĩ da liễu để chăm sóc da tốt hơn.

Kim So Yeon tìm đến bác sĩ da liễu để điều trị các vấn đề về da một cách nhanh chóng và tận gốc.

Ngoài ra, Kim So Yeon còn duy trì thói quen massage da. Điều này giúp kích thích tuần hoàn, tăng cường lưu thông máu, liên kết collagen và elastin giúp da được thư giãn đồng thời trẻ hóa làn da, căng mịn và giảm thiểu nếp nhăn. Ngoài ra, Kim So Yeon còn đặc biệt chú ý đến phần da tay để da phần này luôn mịn màng. Bên cạnh da mặt, đôi tay phái đẹp cũng rất cần được nâng niu.

Ngoài ra, người đẹp còn duy trì thói quen massage da mặt để kích thích tuần hoàn, lưu thông máu.

Đắp mặt nạ vàng 24k

Một trong số những thói quen làm đẹp khác của Kim So Yeon là đắp mặt nạ, đặc biệt là mặt nạ vàng 24k. Mặt nạ có chứa vàng 24k nguyên chất kết hợp với các thành phần chống lão hóa là biện pháp giúp da được trẻ hóa.

Vàng không chỉ dùng để trao đổi hay làm trang sức mà còn có thể làm nguyên liệu nấu ăn cũng như làm đẹp. Trong đó vàng 24k chứa đến 99,99% vàng ròng là loại được sử dụng trong ngành công nghiệp chăm sóc nhan sắc.

Kim So Yeon là diễn viên từng gây shock với bộ trang phục táo bạo trên thảm đỏ LHP Quốc tế Busan.

Lý do là bởi độ nguyên chất trong vàng 24k sẽ không gây ra tình trạng kích ứng cho da. Bên cạnh đó, kích thước siêu nhỏ của các phân tử vàng 24k giúp chúng ngấm sâu vào tầng dưới cùng của da, kích thích dây thần kinh, tĩnh mạch để cải thiện lưu lượng máu, loại bỏ độc tố đồng thời collagen và elastin cũng sẽ được sản sinh một cách tự nhiên để đẩy lùi quá trình lão hóa.

Mặt nạ vàng 24k giúp làm đẹp, đẩy lùi quá trình lão hóa một cách hiệu quả.

