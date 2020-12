Mẹo làm đẹp hữu ích từ than hoạt tính

Thứ Tư, ngày 23/12/2020 18:04 PM (GMT+7)

10 công dụng làm đẹp cho than hoạt tính giúp bạn "tận thu" tác dụng dưỡng nhan của nó.

Than thông thường được làm từ than đá hoặc gỗ, nhưng than hoạt tính lại hoàn toàn khác. Được kết hợp với khí hoặc chất kích hoạt ở nhiệt độ cao, nó trở thành một thành phần tự nhiên mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng trong mọi tình huống. Nó hoạt động bằng cách hấp thụ các hóa chất và giảm độc tính của chúng, cho dù được sử dụng bên trong hay bên ngoài.

Khi nói đến chăm sóc da, than hoạt tính rất tốt để loại bỏ tạp chất, do đó nó được sử dụng trong xà phòng , mặt nạ và chất khử mùi. Nó cũng tẩy tế bào chết tự nhiên và nhẹ nhàng, nó hấp thụ vi khuẩn, thu nhỏ lỗ chân lông và cấp độ pH. Về cơ bản là một thành phần dưỡng da thần kỳ!

1. Làm sạch da

Than hoạt tính hoạt động giống như máy hút tự nhiên không động cơ tốt nhất mà bạn từng nghe: nó hút dầu thừa và làm sạch lỗ chân lông chỉ trong vài phút. Bạn có thể sử dụng nó một mình hoặc trộn nó với nhiều thành phần giải độc hơn với những thành phần thiên nhiên hợp với làn da bạn.

2. Tẩy trang mắt

Sử dụng bút kẻ mắt tự nhiên vừa tốt cho da lại không hại sức khỏe như những sản phẩm công nghiệp. Không có lý do gì để bôi các hóa chất độc hại xung quanh vùng da mắt mỏng manh khi bạn có thể dễ dàng tẩy trang bằng than hoạt tính, lô hội và dầu dừa.

3. Làm trắng răng

Điều này nghe có vẻ phản trực quan, nhưng đúng vậy, than hoạt tính đen sẽ giúp răng bạn trắng hơn! Làm hỗn hợp làm trắng răng dễ dàng như trộn bột với một ít nước và thoa lên răng. Nó hoạt động bằng cách thay đổi độ pH của miệng và nó nên được sử dụng 2-3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất.

4. Tẩy tế bào chết cho da

Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết cho khuôn mặt của bạn một hoặc hai lần một tuần bằng cách tẩy tế bào chết bằng than hoạt tính này. Nó sẽ mang lại cho làn da của bạn cảm giác sạch sẽ và sảng khoái, giống như bạn vừa bước ra từ một spa.

5. Làm dịu da

Trong khi than hoạt tính có thể hút sạch bụi bẩn trên da của bạn, nó cũng có thể hút độc tố gây ngứa do muỗi và ong đốt. Hãy thử công thức nước muối đen này và dùng băng che lại. Bạn cũng có thể tạo ra một loại kem dưỡng da calamine có tác dụng tương tự – tinh dầu làm cho nó có mùi thơm!

6. Xóa mụn

Da bị mụn sẽ thích những loại mặt nạ than hoạt tính tự chế này. Chúng có thể được sử dụng tại chỗ hoặc trên toàn bộ khuôn mặt, hút các chất độc ra khỏi da và giúp da sạch nhanh hơn.

7. Làm xà phòng giải độc

Xà phòng than hoạt tính có thể được sử dụng cho toàn bộ cơ thể của bạn và thậm chí trên mặt của bạn. Nó tẩy tế bào chết, giải độc và làm sáng da, mà không làm khô da. Trộn vài viên than hoạt tính với xà phòng hoặc dầu tắm của bạn là cách đơn giản nhất.

8. Làm chất khử mùi

Tự làm kem khử mùi bằng cách trộn 4 thìa dầu dừa với 2 thìa bột than hoạt tính, 1/3 cốc tinh bột và 1/3 cốc baking soda. Nó có thể hơi lộn xộn, nhưng nách của bạn sẽ cảm ơn bạn.

9. Làm xẹp bụng

Than hoạt tính có tác dụng chống đầy hơi và đầy hơi, là một chất hấp thụ tuyệt vời các độc tố từ bên trong dạ dày. Tất cả những gì bạn phải làm là thêm một vài viên vào ly sinh tố buổi sáng của mình - hãy thử công thức yêu thích của chúng tôi với quả việt quất và rau bina.

Khi uống than hoạt, nhớ uống nhiều nước hơn bình thường, vì có thể khiến cơ thể bị mất nước. Nước cũng sẽ giúp thải các chất độc ra ngoài dễ dàng và nhanh chóng hơn.

10. Làm mascara

Nếu người Ai Cập cổ đại làm ra loại mascara của riêng họ, tại sao chúng ta lại không? Bạn có thể làm mascara tự nhiên dễ dàng như trộn than hoạt tính với dầu dừa, lô hội và sáp ong và nó sẽ không chỉ làm đen mi của bạn mà còn dưỡng mi.

