Cuối năm detox toàn thân với bưởi để nhuận sắc hồng hào

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 15:30 PM (GMT+7)

Dưới đây là 3 cách tự làm dưỡng da từ bưởi giúp detox và làm da trắng sạch thanh khiết.

Bưởi là loại trái cây ngon lành chứa rất nhiều vitamin C, chất xơ và lycopene. Thêm một quả bưởi vào bữa sáng của bạn, nó sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giảm huyết áp và giúp giảm cân. Công dụng ít ai biết khác của bưởi còn có khả năng tẩy tế bào chết, giải độc và làm sáng da của bạn.

Bưởi có nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây ra nếp nhăn, sự đổi màu và da xỉn màu. Sử dụng thuốc bôi có nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C là một thành phần quan trọng trong chế độ chăm sóc da. Vitamin C đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa tác hại của ánh nắng mặt trời, tăng sản xuất collagen, chất làm sáng và quan trọng nhất là cải thiện tông màu da tổng thể.

Các hoạt chất trong bưởi giúp bảo vệ các tế bào của con người khỏi những hư hại và chất ô nhiễm có hại, trì hoãn hoặc giảm thiểu thiệt hại do những phân tử không ổn định này có trong không khí. Không chỉ những quả nho đỏ và hồng mới chứa lycopene cũng như lượng chất chống oxy hóa cao hơn (trái ngược với bưởi vàng hoặc trắng).

Giống như chanh, bưởi có các axit tự nhiên giúp tẩy tế bào chết, giữ cho lỗ chân lông sạch và làn da tươi sáng. Dưới đây là 3 cách tự làm dưỡng da từ bưởi giúp detox và làm da trắng sạch thanh khiết.

1. Chống lại rãnh nhăn

Các chế phẩm sinh học trong sữa chua chống lại mụn trứng cá và sự đổi màu trong khi vitamin C và retinol trong nước ép bưởi sẽ sửa chữa tổn thương da, chống lại nếp nhăn và làm đều màu da.

1/2 quả bưởi

1/2 cốc sữa chua hữu cơ không đường

Trộn sữa chua với nước ép từ 1/2 quả bưởi trong một cái bát. Thoa một lớp mỏng lên da sạch và để trong 10 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm hàng ngày. Áp dụng hàng tuần như một mặt nạ.

2. Tẩy da khô

Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết này lên khắp cơ thể và để axit salicylic từ nước bưởi phát huy tác dụng kỳ diệu trên khuỷu tay, đầu gối và các mảng sần sùi của bạn. Axit trái cây giúp bong tróc da chết và cho phép sự phát triển của tế bào mới.

1/2 quả bưởi

1 cốc đường

3 muỗng canh dầu hạt nho

Ép 1/2 quả bưởi và thêm đường và dầu hạt nho ở trên. Dùng thìa gấp các nguyên liệu lại. Sử dụng nguyên bộ hỗn hợp này khi bạn trộn vì nước cốt tươi, không nên bảo quản để sử dụng sau. Hoặc bạn có thể tăng lượng dầu và thêm vài giọt tinh dầu bưởi để thay thế cho nước trái cây tươi.

3. Chống lại mụn do da dầu

Mặt nạ làm sạch này rất tốt cho da nhờn hoặc da tắc nghẽn, và nó đặc biệt có lợi nếu bạn đang chiến đấu với mụn lưng. Các axit trong trái cây sẽ giúp hòa tan cặn bã và bã nhờn trong lỗ chân lông.

Mật ong vừa chống vi khuẩn vừa chống viêm nên trở thành một nguyên liệu tuyệt vời giúp chống lại mụn trứng cá. Mặt nạ này có thể được sử dụng cho cả mặt hoặc lưng nếu bị mụn ở lưng.

1/2 quả bưởi

1 thìa mật ong

1/2 chén bột ngô

Kết hợp mật ong và bột ngô cùng với nước ép của 1/2 quả bưởi. Để trên mặt hoặc sau 10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

4. Detox tâm trạng với vỏ bưởi

Hương thơm của cam quýt giúp điều hòa tâm trạng, vậy tại sao bạn không tận hưởng hương thơm này để giúp tinh thần khoan khoái? Dùng tinh dầu bưởi làm nước hoa thơm hoặc dùng vỏ bưởi tẩm nước hoa thực vật. Nếu bạn có tiền sử mắc bệnh chàm, bệnh viêm da hoặc viêm da tiếp xúc, hãy thảo luận với bác sĩ da liễu trước khi thoa những thứ có hương thơm lên da.

