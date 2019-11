Cách sử dụng đúng mặt nạ dạng lột để da non, mịn mượt như em bé

Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 10:54 AM (GMT+7)

Cho dù làn da của bạn bị khô, hỗn hợp hay nhờn, vẫn luôn có loại mặt nạ lột trên thị trường dành cho bạn.

Mùa đông tới yêu cầu bạn phải bắt đầu một thói quen chăm sóc da cung cấp đủ ẩm, nhiều nước hơn. Người ta thường lựa chọn mặt nạ tấm, bôi thêm kem dưỡng ẩm, và cả mặt nạ dạng lột. Khi nói đến mặt nạ lột người ta thường nghĩ nó sẽ gây khô da và bong tróc. Tuy nhiên, thực tế là cho dù làn da của bạn bị khô, hỗn hợp hay nhờn, vẫn luôn có loại mặt nạ lột trên thị trường dành cho bạn.

Vậy vì sao bạn dùng mặt nạ dạng lột không đạt hiệu quả?

Có thể là bạn quên đặt hẹn giờ để rửa mặt nạ, hoặc bạn đã sử dụng quá nhiều sản phẩm hoặc đơn giản là bạn chọn sản phẩm sai công thức.

Dưới đây là một vài sai lầm phổ biến khi sử dụng mặt nạ dạng lột:

Nhiều người thích cảm giác... bóc mặt nạ. Bóc mặt nạ có thể làm giảm căng thẳng như ăn vặt đêm muộn hoặc tắm nước nóng. Nhưng khi nói đến việc đắp mặt nạ, lạm dụng là một lỗi phổ biến, bất kể loại da của bạn.

"Mặt nạ lột độc đáo ở chỗ chúng tạo thành một lớp màng trên da sau khi khô, tạo ra một lớp kết dính cho phép bạn 'bóc' nó ra, ông Erum Ilyas, bác sĩ da liễu và người sáng lập dòng sản phẩm chống nắng AmberNoon. Bác sĩ Erum Ilyas đã thực hành da liễu ở khu vực Philadelphia và Boston trong hơn 15 năm, và đã từng là trợ lý giáo sư da liễu tại Đại học Y khoa Drexel. Tiến sĩ Ilyas đã có những bảo vệ khoa học về da liễu trên toàn quốc và là tác giả của một số bài báo tạp chí và các chương sách về da.

Nhưng nếu bạn không có khoảng cách đủ ngày giữa những lần lột mặt nạ, bạn có thể sẽ đối phó với tình trạng khô quá mức, kích ứng có thể và lỗ chân lông bị tắc. Đây là một sai lầm rất phổ biến.

Vậy đắp bao nhiêu là đủ? Chỉ cần giới hạn số lần sử dụng không quá một lần một tuần. Bạn cũng cần phải gặp chuyên gia da liễu nếu da dễ kích ứng.

Bạn không sử dụng đúng sản phẩm phù hợp loại da của mình

Khi lựa chọn mặt nạ của bất kỳ cửa hàng làm đẹp nào và bạn có thể bị choáng ngợp vì có vô vàn sự lựa chọn. Từ mặt nạ sủi bọt cho đến những loại có tác dụng gột bỏ từ tính. Do đó, tìm mặt nạ phù hợp với bạn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Nếu bạn có làn da khô, hãy tìm một loại mặt nạ lột có axit hyaluronic hoặc glycerin, theo bác sĩ da liễu.

Da dầu sẽ được hưởng lợi từ các sản phẩm có chứa tinh chất than, đất sét. Đối với thành phần này sẽ làm sạch sâu từ trong lỗ chân lông. Trong khi đó, lô hội có thể giúp làm dịu làn da nhạy cảm, bị kích thích.

Bạn để mặt nạ trên da quá lâu

Khi cuộc sống của bạn thật bận rộn khiến nhiều khi bạn quên tháo mặt nạ lột đúng lúc. Theo bác sĩ Ilyas, bạn nên cẩn thận khi để sản phẩm quá lâu vì nó có thể gây kích ứng da, đặc biệt nếu bạn đang sử dụng mặt nạ có mùi thơm. Hầu hết các mặt nạ sẽ hướng dẫn bạn nhẹ nhàng gỡ bỏ ngay khi nó khô (khi hướng dẫn nói nhẹ nhàng,có nghĩa là bạn nên nhẹ tay).

Nó có vẻ như lẽ dĩ nhiên, việc đặt hẹn giờ trên điện thoại của bạn rất hữu ích trong việc tuân thủ đúng lịch trình. Bằng cách đó, bạn sẽ không bị quên khi làm việc khác và quên tháo mặt nạ.

Thực sự có một sự thỏa mãn kỳ lạ về việc lột một lớp da của bạn. Một số người ám ảnh với việc điều trị da nhờ bóc da, cảm giác như thể lột da hoặc thay mới hoàn toàn lớp da cũ. Nhiều người cho rằng chỉ sau một đêm sử dụng mặt nạ dạng lột, bạn sẽ tiêu diệt mụn đầu đen trú ngụ những lỗ chân lông.

Bạn nên học cách kiểm soát sự phấn khích của bạn. Thay vì bóc thật nhanh thì hãy từ tốn, bóc từ từ (bắt đầu ở hai bên). Theo Tiến sĩ Sandy Skotnicki, bác sĩ da liễu và tác giả của cuốn sách chăm sóc da bán chạy nhất Beyond Soap, bạn sẽ được coi là có khả năng chăm sóc da chuyên nghiệp nếu bạn có thể tháo mặt nạ ra một miếng, từng phần. Đây thường là một chức năng của việc sử dụng đúng số lượng và để nó đủ lâu để khô hoàn toàn.

Tiến sĩ Sandy Skotnicki là giám đốc sáng lập của Trung tâm Da liễu Bay và là trợ lý giáo sư tại Đại học Toronto thuộc Khoa Y học thuộc Khoa Da liễu và Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường. Bác sĩ Skotnicki bắt đầu Trung tâm Da liễu Bay vào năm 2006. Cô cũng là một thành viên cốt cán của Hội đồng Da liễu Hoa Kỳ.

Đúng vậy, đa mặt nạ là (và vẫn là) một cơn sốt làm đẹp trên thế giới, nhưng nó phù hợp với mặt nạ rửa (wash off) so với loại bóc vỏ (peel off). Nếu bạn có những lo lắng về chăm sóc da khác nhau mà bạn đang cố gắng giải quyết (giả sử, bạn có vùng chữ T nhờn nhưng má dễ bị khô), sẽ hiệu quả hơn khi thay mặt nạ lột da hàng tuần thay vì cố gắng giải quyết hai các vấn đề cùng một lúc. Bạn sẽ không gặp rủi ro nếu không pha trộn, đắp chung mặt nạ trong một lần, vì chúng có thể gây bỏng.

Cả mặt nạ và tẩy lông đều loại bỏ một lớp tế bào da chết và làm cả hai cùng lúc có thể khiến da bạn cảm thấy thô ráp và nhạy cảm. Kết quả là chúng tăng khả năng khả năng tiếp xúc với da của bạn với vi khuẩn, dẫn đến mụn, dẫn đến đỏ, dẫn đến kích ứng (bạn có thấy mình tự huỷ hoại làn da với điều này không?). Tóm lại, cần có khoảng cách đủ nhiều thời gian ở giữa các phương pháp làm đẹp.

Một số loại mặt nạ lột (pell-off mask):

