"Phi công đẹp nhất Việt Nam" ngày càng quyến rũ vì yêu mình, không vì chồng hay ai khác

Diệu Thúy quan niệm, chăm sóc bản thân là sự kết hợp của 3 yếu tố làm đẹp: Làm đẹp thể chất, làm đẹp tinh thần và làm đẹp trí tuệ.

Nữ phi công Nguyễn Trần Diệu Thúy.

Từng là gương mặt quen thuộc của các bộ phim truyền hình, Diệu Thúy bất ngờ rẽ sang ngành kỹ sư và thực hiện hóa ước mơ làm phi công, bay lượn tự do trên bầu trời.

Không chỉ tài năng, cá tính, Diệu Thúy còn được nhắc đến với danh xưng “Nữ phi công xinh nhất Việt Nam”. Nhưng mỹ nhân 30 tuổi này khiêm tốn khi cho rằng nhan sắc của mình chỉ ở thường thường bậc trung chứ không như mọi người ưu ái đánh giá. Tuy nhiên, cô cũng không phủ nhận một phần do bản thân cô cũng đã nỗ lực không ngừng để trở nên xinh đẹp.

Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp.

Bận rộn với lịch quay nhưng Diệu Thúy vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc bản thân và thư giãn. Thúy quan niệm, chăm sóc bản thân là sự kết hợp của 3 yếu tố làm đẹp: Làm đẹp thể chất, làm đẹp tinh thần và làm đẹp trí tuệ. “Về thể chất Diệu Thúy không quá khắt khe với bản thân. Tôi vẫn cho phép mình ăn những món yêu thích, tuy nhiên vì đã bước sang độ tuổi ngoài 30 nên quá trình trao đổi chất xảy ra chậm nên dễ bị tích trữ mỡ, vì vậy tôi hạn chế tinh bột, đường và dầu mỡ. Thay vào đó ăn nhiều rau củ, trái cây, các loại thịt cá không mỡ. Đặc biệt uống rất nhiều nước. Ngoài ra tôi cũng nói không với cồn”.

Đặc biệt, cô luôn duy trì thói quen đi bộ và bơi lội cũng như đạp xe. Cô thừa nhận: “Tôi không phải là người thích các bộ môn thể thao nặng nên để cơ thể được khỏe mạnh tôi chỉ tập trung vào các bộ môn thể thao nhẹ nhàng, chủ yếu là để cơ thể luôn được vận động".

Người đẹp này luôn biết cách cân đối công việc và thời gian cho bản thân.

Ngoài ra, cô tranh thủ việc làm đẹp tinh thần và trí tuệ để bản thân thêm thú vị và hay ho. “Tôi chọn đọc sách và xem những bộ phim hay, ra ngoài gặp gỡ bạn bè cùng trò chuyện với các bạn. Cũng như việc nâng cao trình độ tiếng Anh và vẫn học tiếng Pháp”.

Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết Diệu Thúy là người rất chịu khó làm đẹp bằng các phương pháp tự nhiên. Cô hầu hết sử dụng các loại thực phẩm, rau củ quả sẵn có để tranh thủ… làm đẹp. “Tôi thường tận dụng các thực phẩm ăn uống hàng ngày để làm đẹp như: đắp mặt nạ bằng trứng gà và sữa chua, tắm bằng dầu olive nguyên chất, dưỡng mi và lông mày bằng dầu dừa…Vì vừa an toàn, tiết kiệm vừa không hề bất tiện khi làm đẹp, đôi khi chịu khó bày vẽ chút nhưng cảm giác như spa tại nhà”.

Nhiều người cho rằng, cô trẻ trung hơn nhiều so với thời còn tham gia showbiz.

Trước khi trở thành phi công, người đẹp sinh năm 1989 này từng là diễn viên quen mặt trong nhiều bộ phim như: Dốc sương mù, Bên kia sông, Người giúp việc... So nhan sắc của Diệu Thúy của bây giờ với Diệu Thúy của ngày xưa, ai cũng nhận ra sự khác biệt. Sự khác biệt đó khiến nhiều người cho rằng cô đã can thiệp dao kéo, lý giải về điều này, nữ phi công xinh đẹp cho biết: “Thực sự là tôi không hề động dao kéo gì trên mặt hết, có thể do theo thời gian nên nhan sắc mặn mà và đằm thắm hơn cũng như biết cách chăm sóc bản thân hơn mà thôi”.

“Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ phụ nữ phẫu thuật làm đẹp, tuy nhiên cái gì cũng phải đảm bảo an toàn, có giới hạn và chừng mực. Chạy theo mốt thì sẽ mất đi nét đẹp riêng. Bản thân hiện tại thì chưa cần. Nhưng nếu sau này già, mí mắt chảy xệ thì tôi chỉ muốn làm mí thôi, cho đôi mắt tươi sáng”, Diệu Thúy chia sẻ.

Phong cách ăn mặc cũng vô cùng khỏe khoắn, trẻ trung.

So với quan điểm của nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á đông, Diệu Thúy có nhiều sự đổi mới. Cô luôn cho rằng, phụ nữ quan trọng nhất là nhan sắc và chăm sóc bản thân. Cô tự nhận bản thân là người cực kỳ dễ thích nghi, ví dụ như việc đi ngủ thì chỉ cần đóng rèm cửa sau 15 phút là đã có thể chìm vào giấc ngủ ngon rồi. Hay quan điểm của cô là làm đẹp cho bản thân chứ không phải vì chồng hay bất cứ ai khác.

