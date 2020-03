8 cách chống lão hóa để bạn vẫn đẹp theo thời gian

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 11:44 AM (GMT+7)

Trẻ mãi không già là không thể nhưng lão hóa chậm lại có thể với những phương thức sau.

Bạn có muốn muốn trẻ mãi không già?

Không hề có phương pháp nào làm ngưng đọng thời gian nhưng những bí quyết chống lão hóa thiết thực có thể giúp bạn đánh lừa các máy ảnh và gương để nghĩ rằng bạn trẻ hơn số tuổi thực tế. Đây là một số lời khuyên cần thiết để có được thói quen chăm sóc trẻ hóa.

Rửa bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng

Làm sạch rất quan trọng để loại bỏ bất kỳ sản phẩm chăm sóc da hoặc trang điểm nào bạn đã bôi lên làn da trong ngày, cũng như các loại dầu tự nhiên, chất ô nhiễm và vi khuẩn tích tụ. Nó cũng có nghĩa là các sản phẩm chăm sóc da thâm nhập vào làn da của bạn và hoạt động hiệu quả hơn!

Bạn cần một chất tẩy rửa nhẹ nhàng để duy trì rào cản làn da và chống mất nước và thiệt hại da. Chất tẩy rửa có độ pH cao như xà phòng tự nhiên rất khắc nghiệt và có thể khiến da bạn dễ bị kích ứng và nhiễm trùng. Các chất tẩy rửa có độ pH thấp, chẳng hạn như loại của nhãn mỹ phẩm Hàn Quốc Cosrx (giá khoảng 220 ngàn) có tác dụng duy trì sự cân bằng da tối ưu không gây tổn hại màng bảo vệ da.

Một thành phần khác cần tránh là natri lauryl sulfate, vì nó rất khắc nghiệt với làn da. Bạn cũng không cần mua sữa rửa mặt có thành phần hoạt tính lạ mắt. Chất tẩy rửa không trên da bạn quá lâu. Những thành phần hoạt động hữu ích hơn nhiều trong các bước sau, chẳng hạn như huyết thanh.

Toner giúp khôi phục độ pH thấp của da sau khi rửa bằng chất tẩy rửa có độ pH cao. Nếu bạn đang sử dụng sữa rửa mặt có độ pH thấp, thì toner là không cần thiết. Tốt hơn hết là tránh thiệt hại ở giai đoạn rửa mặt hơn là tìm cách khắc phục nó.

Sử dụng tẩy da chết vật lý hoặc hóa học

Khi bạn già đi, làn da của bạn khác nhiều với khi còn trẻ. Các tế bào da chết không được thay thế bởi các tế bào tươi nhanh chóng, điều đó có nghĩa là da của bạn bắt đầu trông xỉn màu và không đồng đều, và thậm chí có thể bị nứt. Tẩy tế bào chết là một cách tuyệt vời để giúp lấy tế bào chết ra khỏi da của bạn.

Có hai loại tẩy da chết chính: vật lý và hóa học. Tốt nhất là tránh các chất tẩy da chết vật lý khắc nghiệt, chẳng hạn như tẩy bằng đường và sữa rửa mặt có hạt, vì nó làm cho làn da của bạn dễ bị chảy xệ hơn. Thay vào đó, hãy chọn khăn lau hoặc miếng bọt biển mềm.

Các chất tẩy da chết hóa học dần dần hòa tan các liên kết giữa các tế bào da và cho phép chúng tách ra. Chúng cũng phù hợp với làn da ở mọi lứa tuổi! Các chất tẩy da chết tốt nhất cho làn da trưởng thành là axit alpha-hydroxy (AHA). Bạn cũng có thể tìm thấy các axit này trong các thành phần toner, huyết thanh...

AHA cũng rất tốt khi làm mờ các sắc tố không đồng đều, và cũng sẽ giúp hydrat hóa làn da của bạn! Sản phẩm có AHA và HA - axit hyaluronic sẽ có nhiều lợi ích hơn. Nó có đặc tính tẩy tế bào chết và giữ ẩm cho làn da của bạn.

Dùng huyết thanh

Nói chung, huyết thanh chứa nồng độ hoạt chất cao hơn so với kem dưỡng ẩm. Các thành phần chống lão hóa tốt nhất cần chú ý là các dẫn xuất vitamin A được gọi là retinoids và vitamin C (axit L-ascorbic và magiê ascorbyl phosphate). Cùng với việc tăng collagen trong da của bạn, chúng cũng hoạt động như chất chống oxy hóa để làm giảm căng thẳng oxy hóa sinh học và môi trường tích tụ để gây lão hóa .

Nếu bạn chưa quen với huyết thanh, bạn có thể dùng thử huyết thanh vitamin C giá cả phải chăng, thuần chay và không độc hại.

Giữ ẩm, dưỡng ẩm

Thêm tuổi cũng là lúc da sản xuất ra ít bã nhờn. Trong khi điều này có nghĩa là ít có cơ hội bị mụn trứng cá so với thời điểm dậy thì, nhưng cũng có nghĩa là làn da của bạn sẽ khô dễ dàng hơn. Một trong những lý do lớn cho nếp nhăn là sự thiếu nước cho da, nhưng may mắn thay, nó dễ dàng khắc phục với một loại kem dưỡng ẩm tốt!

Hãy tìm một loại kem dưỡng ẩm có chứa chất làm ẩm liên kết với nước như glycerine và axit hyaluronic. Một loại bao gồm như mỡ (được thương mại hóa là Vaseline, mặc dù Aquaphor cũng hoạt động) và dầu khoáng vào ban đêm có thể ngăn nước bay hơi khỏi da của bạn. Nhưng hãy chắc chắn rằng làn da của bạn sạch sẽ để tránh vi khuẩn!

Luôn thoa kem chống nắng

Chống nắng là một cách chắc chắn để giữ cho làn da của bạn trông trẻ nhất có thể. Mặt trời chịu trách nhiệm cho rất nhiều dấu hiệu lão hóa có thể nhìn thấy của làn da của bạn.

Tia UV của mặt trời có thể gây lão hóa bằng cách: Phá vỡ collagen và gây ra bất thường trong elastin, dẫn đến da mỏng hơn và nếp nhăn gây ra các mảng sắc tố không đồng đều để phát triển

Vì vậy, sử dụng kem chống nắng, và không chỉ cho bãi biển - sử dụng nó mỗi ngày. Một ứng dụng hàng ngày của kem chống nắng phổ rộng SPF 30 có thể làm mờ dần các đốm đồi mồi, cải thiện kết cấu da và làm mờ nếp nhăn 20% chỉ trong ba tháng. Các nhà nghiên cứu cho rằng đó là vì kem chống nắng cho phép da nghỉ ngơi khi liên tục bị tia UV chiếu vào, do đó khả năng tái tạo mạnh mẽ của chính nó có cơ hội hoạt động.

Bạn có thể bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời theo những cách khác. Mặc quần áo chống nắng như áo sơ mi dài tay, mũ và kính râm, và tránh ánh nắng mặt trời vào giữa ngày, sẽ làm giảm khả năng tiếp xúc với tia UV gây ung thư và lão hóa.

Không nên tắm nắng. Thay vào đó, hãy sử dụng xịt hoặc kem dưỡng da nâu giả, nếu bạn đang có một làn da sáng khỏe.

Bảo vệ làn da của bạn khỏi thương tổn

Một trong những lý do chính khiến nếp nhăn xảy ra là do tổn thương cho làn da của bạn và kể từ đó da già đi. Mặc dù không có nhiều bằng chứng về tác động của cách bạn bôicác sản phẩm chăm sóc da của mình, nhưng các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc áp mặt vào gối khi bạn ngủ có thể gây ra nếp nhăn khi ngủ vĩnh viễn.

Vì vậy, nên thận trọng và tránh cọ xát mạnh và chuyển động kéo mạnh khi bạn rửa mặt và áp dụng các sản phẩm chăm sóc da.

Ngoài khuôn mặt của bạn, các khu vực quan trọng phơi bày tuổi của bạn là cổ, ngực và tay. Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ bê những khu vực đó! Sử dụng thêm kem chống nắng, và sẽ không ai biết tuổi thật của bạn.

Nguồn: http://danviet.vn/dep/8-cach-chong-lao-hoa-de-ban-van-dep-theo-thoi-gian-1065473.html