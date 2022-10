5 loại quả giàu vitamin C nhất lại ngon miệng giúp da căng như thạch

Thứ Tư, ngày 12/10/2022 11:13 AM (GMT+7) Chia sẻ

Làn da đẹp bắt đầu từ bên trong, có nghĩa là bổ sung đủ vitamin và khoáng chất phù hợp vào chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách tốt nhất để tăng cường làn da của bạn.

Lão hóa là một phần hoàn toàn tự nhiên và tất yếu của cuộc sống. Da của bạn sẽ trải qua một số thay đổi khi bạn già đi , và chấp nhận một số thay đổi đó là một cách tuyệt vời để giữ cho tinh thần khỏe mạnh. Nhưng bạn cũng có thể đang tìm cách để trông đẹp nhất cho dù bạn ở độ tuổi nào, và sở hữu làn da sáng khỏe luôn khiến bạn trông thật tuyệt vời.

Làn da đẹp bắt đầu từ bên trong, có nghĩa là bổ sung đủ vitamin và khoáng chất phù hợp vào chế độ ăn uống của bạn là một trong những cách tốt nhất để tăng cường làn da của bạn. Và nếu bạn đang theo đuổi các loại vitamin cụ thể, thì Vitamin C là một trong những thứ bạn sẽ muốn làm nổi bật. Vitamin C giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên của cơ thể - collagen và elastin chịu trách nhiệm giữ cho làn da của bạn trông săn chắc và mịn màng hơn. Vitamin C được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, nhưng người ta có thể nhận được nó một cách dồi dào, đặc biệt là từ một số loại trái cây và rau quả. Nó là một loại vitamin tan trong nước có chức năng như một chất chống oxy hóa, giúp sản xuất collagen, thúc đẩy sức khỏe làn da, tăng cường khả năng miễn dịch và nhiều hơn thế nữa.”

Ngoài việc tạo ra một thói quen chăm sóc da thông minh bao gồm Vitamin C tại chỗ, cũng như retinol và axit hyaluronic dưỡng ẩm, đây là năm loại thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng cường collagen và có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và đường nhăn.

Thực phẩm giàu vitamin C tốt nhất bao gồm những món sau:

Dưa lưới

Dưa vàng không chỉ là một loại thực phẩm chứa nhiều vitamin - nó thực sự được cho là có gần như toàn bộ liều lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày trong đó. Tiến sĩ da liễu Madhankumar cho biết: “Tiêu thụ dưa đỏ có thể tăng cường sức khỏe miễn dịch, tăng sản xuất collagen và nó cũng có đặc tính chống oxy hóa, giúp mang lại làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Quả kiwi

Theo Tiến sĩ Madhankumar, một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời khác, kiwi được cho là có tác dụng kích thích phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với nhiễm trùng và rất giàu chất chống oxy hóa, theo Tiến sĩ Madhankumar. Kiwi hỗ trợ giảm cân, điều chỉnh lượng đường trong máu, tăng cường collagen và thúc đẩy sức khỏe của mắt. “Kiwi là một loại trái cây tuyệt vời cho sức khỏe làn da của một người vì nó ngăn ngừa thoái hóa da, làm săn chắc và giữ ẩm cho da, giúp loại bỏ mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông và ngăn ngừa lão hóa da sớm.”

Trái ổi

Tiến sĩ Madhankumar cho biết: “Ổi là một nguồn giàu vitamin C. “Tiêu thụ một quả ổi cung cấp gấp đôi liều lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, theo nghiên cứu. Nó tăng cường khả năng miễn dịch, có đặc tính chống oxy hóa và là một nguồn chất xơ tuyệt vời. Ổi giúp tái tạo da, cải thiện tông màu da và có đặc tính chống lão hóa. ”

Những quả cam

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác đồng nghĩa với vitamin C, giúp chống lại tổn thương tế bào, hỗ trợ sản xuất collagen, chống thiếu máu và tăng cường cơ chế bảo vệ của cơ thể. Cam có thể ngăn ngừa mụn trứng cá, làm chậm quá trình lão hóa da, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông bị tắc và mang lại sự tươi trẻ cho làn da.

Ớt chuông

Ớt chuông chứa nhiều vitamin C, giúp hấp thụ sắt dễ dàng trong cơ thể và hỗ trợ chữa lành vết thương nhanh hơn. Chúng mang đặc tính chăm sóc da độc đáo này là hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn và sắc tố.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/5-loai-qua-giau-vitamin-c-nhat-lai-ngon-mieng-giup-da-cang-nhu-thac...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/5-loai-qua-giau-vitamin-c-nhat-lai-ngon-mieng-giup-da-cang-nhu-thach-c47a14471.html