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Yamal - Raphinha phong độ đỉnh nhất châu Âu, Mbappe chào thua

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona Lamine Yamal

Trang Whoscored gần đây đưa ra bảng xếp hạng các cầu thủ màn trình diễn ấn tượng nhất 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

     

Yamal và Raphinha khủng nhất châu Âu

Hệ thống chấm điểm cầu thủ toàn diện của WhoScored được xây dựng dựa trên hàng loạt thông số thống kê, qua đó phản ánh phong độ của từng cầu thủ trên sân. Hiện tại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Yamal đang là người nhận điểm trung bình qua các trận cao nhất với con số 8.77 điểm. 

Có thể nói, Yamal đang đưa trình độ chơi bóng của mình lên một tầm cao mới trong mùa giải này.Tài năng trẻ của Barcelona đã ghi 8 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo tại La Liga chỉ sau 9 trận đấu. Kể từ tháng 8, chưa có trận đấu nào ra sân cho Barca mà Yamal không trực tiếp đóng góp vào ít nhất 1 bàn thắng.

Nên nhớ rằng, cầu thủ này mới chỉ 19 tuổi. Những gì Yamal thể hiện thực sự phi thường. Anh hiện là cầu thủ thực hiện nhiều pha rê bóng thành công nhất tại các giải đấu trên khắp châu Âu.

Raphinha và Yamal khiến cả châu Âu run sợ

Raphinha và Yamal khiến cả châu Âu run sợ

Trong khi đó, đồng đội Raphinha của Yamal xếp hạng 2 với con số 8,65 điểm. Hồi tháng 1, trang Football Planet từng khẳng định Raphinha là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời đặt ra câu hỏi: Có cầu thủ nào khác trong bóng đá thế giới có thể nâng tầm đội bóng của mình nhiều như Raphinha? 

Tuy nhiên, chấn thương liên tiếp khiến giai đoạn lượt về mùa giải 2025/26 của cầu thủ người Brazil trở nên đầy thất vọng. Hệ quả là anh cũng gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn tại World Cup.

Nhưng hãy nhìn Raphinha ở thời điểm hiện tại. Sau khi được chuyển sang thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm, ngôi sao người Brazil đang bùng nổ mạnh mẽ trong mùa giải này. Anh đã ghi tới 12 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo tại La Liga, đạt hiệu suất trung bình 1 lần trực tiếp tham gia vào bàn thắng sau mỗi 38 phút.

Ngay cả khi lần đầu tiên không thể ghi bàn ở mùa giải năm nay, Raphinha vẫn đóng góp 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Levante. Sau đó, anh trở lại với 2 cú hat-trick liên tiếp. Hiện tại, Raphinha là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các giải vô địch quốc gia trên khắp châu Âu.

Phong độ bùng nổ của cặp đôi Yamal và Raphinha khiến người hâm mộ liên tưởng đến Suarez và Messi thời đỉnh cao khi chơi cho Barcelona. Có những lúc 2 cái tên này chính là bộ đôi nguy hiểm nhất châu Âu. 

Mbappe không xếp hạng cao

Vị trí thứ 3 thuộc về Olise với 8,24 điểm. So với những gì thể hiện ở mùa giải trước, Olise khởi đầu mùa 2026/27 tương đối trầm lắng. Anh chỉ ghi 1 bàn và chưa có pha kiến tạo nào trong 3 vòng Bundesliga đầu tiên. Giai đoạn này bao gồm trận hòa không bàn thắng trước Schalke, đội bóng vừa thăng hạng, cùng chiến thắng sít sao 2-1 trước Elversberg, đội bóng bị đánh giá thấp hơn đáng kể.

Tuy nhiên, màn trình diễn hoàn hảo với điểm số 10 tại Cúp c1 trước Bodo/Glimt, trong đó Olise ghi 2 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo, cho thấy phong độ bùng nổ của mùa giải trước không phải hiện tượng nhất thời. Olise vẫn là một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc và nguy hiểm bậc nhất châu Âu.

Cú hat-trick cùng điểm số tuyệt đối 10 trong chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Union Berlin giúp anh vươn cao. Sau đó, màn trình diễn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trước RB Leipzig tiếp tục đưa Olise tiến sâu hơn vào top 3.

BXH 10 cầu thủ được Whoscored chấm điểm cao nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (mùa 2026/27)
Thứ hạng Tên cầu thủ Điểm số
1 Yamal 8,77
2 Raphinha 8,65
3 Olise 8,24
4 Mittelstadt 8,12
5 Kane 8,11
6 Mbappe 8,02
7 Cassseres 7,95
8 Grull 7,85
9 Schick 7,8
10 Haaland 7,77

Mbappe chỉ xếp hạng 6 khi đạt 8,02 điểm. Những lời kêu gọi cá nhân của Mbappe nhằm hướng tới danh hiệu Quả bóng Vàng 2026 chưa thuyết phục được tất cả mọi người. Tuy nhiên, hành trình chinh phục danh hiệu trong năm 2027 của tiền đạo người Pháp đã bắt đầu.

Cú hat-trick vào lưới Real Sociedad trong trận đấu thứ hai của Real Madrid ở mùa giải mới cho thấy Mbappe đang rất quyết tâm, sau mùa hè mà anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Tiền đạo người Pháp còn lập cú đúp trước Rayo Vallecano và Sevilla. Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng trước Sevilla giúp anh cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng này, tiến gần hơn tới những cầu thủ dẫn đầu.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

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Chelsea
Manchester United
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Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Lamine Yamal đi chuyên cơ riêng, chuẩn bị sẵn ăn mừng Quả bóng vàng
Lamine Yamal đi chuyên cơ riêng, chuẩn bị sẵn ăn mừng Quả bóng vàng

Lamine Yamal không đi cùng các thành viên Barca, thay vào đó thuê chuyên cơ riêng bay đến London và chuẩn bị sẵn tiệc ăn mừng Quả bóng vàng 2026.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/yamal-raphinha-phong-do-dinh-nhat-chau-au-m...

-23/10/2026 08:50 AM (GMT+7)
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