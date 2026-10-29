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Bóng đá Tây Ban Nha đóng băng sau tai nạn tàu hỏa, Real và Barca nín thở đợi tin

Sự kiện: La liga 2026-27

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa ra quyết định hoãn toàn bộ 24 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/32 Cúp Nhà Vua dự kiến diễn ra vào rạng sáng 29/10. Quyết định khẩn cấp này được ban hành nhằm bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng vừa xảy ra, cướp đi sinh mạng của hơn 60 nạn nhân.

Bóng đá Tây Ban Nha đóng băng sau tai nạn tàu hỏa, Real và Barca nín thở đợi tin - 1

Thảm kịch kinh hoàng xảy ra khi một đoàn tàu cao tốc bất ngờ đâm mạnh vào phần đuôi của một chuyến tàu khác đang dừng bánh trên đường ray, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và thương vong nặng nề. Đến hết ngày 28/10, đã có tới 64 người thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương. Sự việc đau lòng gây chấn động toàn bộ đất nước và bao trùm bầu không khí tang thương lên khắp các hoạt động xã hội, trong đó có đời sống thể thao.

Trước biến cố đau buồn, RFEF đã ra thông cáo báo chí chính thức, khẳng định sẽ hoãn 24 trận đấu Cúp Nhà Vua dự kiến diễn ra rạng sáng 29/10. Các đội bóng La Liga như Alaves, Betis, Celta Vigo, Valencia… sẽ tạm thời không ra sân.

Cơ quan điều hành bóng đá xứ bò tót khẳng định việc tạm hoãn các trận đấu là minh chứng cho sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và tinh thần đoàn kết tuyệt đối hướng về các nạn nhân cùng gia đình của họ. RFEF nhấn mạnh: “Đại gia đình bóng đá Tây Ban Nha luôn sát cánh bên nhau, chia sẻ nỗi đau chung và sẵn sàng hỗ trợ tối đa các cơ quan chức năng trong công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc này”.

Bóng đá Tây Ban Nha đóng băng sau tai nạn tàu hỏa, Real và Barca nín thở đợi tin - 2

Ngay sau thông báo của liên đoàn, làn sóng chia buồn và động viên từ các câu lạc bộ trên khắp xứ sở bò tót đã nhanh chóng lan tỏa. Ba thế lực lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha dù chưa phải thi đấu ở giai đoạn này cũng đã đồng loạt lên tiếng.

Real Madrid bày tỏ sự bàng hoàng và bối rối trước thảm kịch, trong khi đại diện Barcelona gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc nhất tới gia quyến những người thiệt mạng. Atletico Madrid vừa phát đi tuyên bố chính thức, khẳng định đội bóng hoàn toàn hòa chung nỗi đau mất mát to lớn cùng người dân cả nước.

Các CLB như Real Betis, Celta Vigo, Valencia, Alaves và Levante cũng có kế hoạch tưởng niệm các nạn nhân. Trong khi đó, ban tổ chức La Liga cũng bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh lịch của loạt trận cuối tuần. Có thể nói, hàng loạt đội bóng lớn gồm Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid sẽ nín thở chờ tin vì nếu bị điều chỉnh lịch, họ sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh phải thi đấu xen kẽ giữa Champions League và La Liga.

Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha 2026/2027 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả lịch thi đấu giải La Liga mùa bóng 2026/2027, sự kiện sẽ diễn ra từ 8/2026 tới 5/2027.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: https://tienphong.vn/bong-da-tay-ban-nha-dong-bang-sau-tai-nan-tau-hoa-real...

-29/10/2026 00:02 AM (GMT+7)
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