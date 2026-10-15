Wayne Rooney chỉ trích thái độ của Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha

Thái độ ứng xử gây tranh cãi tại ĐT Bồ Đào Nha

Dư luận xung quanh việc Cristiano Ronaldo rời khỏi đợt tập trung của ĐT Bồ Đào Nha trong loạt trận quốc tế vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Wayne Rooney thẳng thắn chỉ trích thái độ của Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha.

Mới đây nhất, cựu tiền đạo Manchester United là Wayne Rooney đã lên tiếng trên chương trình Stick to United để bày tỏ sự thất vọng trước hành động của người đồng đội cũ.

Rooney nhấn mạnh rằng việc coi thường HLV trưởng cùng các đồng đội theo cách Ronaldo đã làm là hoàn toàn sai trái dưới góc độ bóng đá.

Cựu chân sút người Anh cũng chỉ trích việc Ronaldo cố gắng can thiệp và định hướng phát ngôn của HLV trưởng ĐTQG trước công chúng sau khi sự cố xảy ra.

Rooney thẳng thắn chia sẻ rằng việc một cầu thủ đòi hỏi HLV phải phát ngôn theo ý mình là điều vượt quá mọi giới hạn mà ông từng chứng kiến trong sự nghiệp.

Thách thức đối mặt với thời điểm giã từ sự nghiệp

Nhìn nhận về tình cảnh hiện tại của Ronaldo ở đội tuyển quốc gia, Rooney cho rằng vấn đề không chỉ dừng lại ở mâu thuẫn cá nhân với HLV trưởng.

Rooney cho rằng Ronaldo không thể chấp nhận thực tế về giai đoạn cuối sự nghiệp quốc

Anh nhấn mạnh thời điểm phải chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sẽ đến với mọi cầu thủ mà không ai có thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Rooney, Ronaldo lại đang không xử lý tốt giai đoạn chuyển giao nhạy cảm này. Cựu tiền đạo người Anh thừa nhận việc chứng kiến siêu sao người Bồ Đào Nha vật lộn và phản ứng thiếu tích cực trước thời khắc giã từ sự nghiệp là điều mang lại cảm giác vô cùng gượng gạo và khó chịu cho người hâm mộ.